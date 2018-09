Frey : hausse de 1% de l'ANR par action sur six mois

20/09/2018 | 09:04

Frey publie un ANR par action en progression de 1% sur six mois, à 33,01 euros au 30 juin, après impact de l'augmentation de capital de juin 2018 et paiement du dividende 2017 d'un euro par action (en progression de +30% sur un an).



Le résultat net part du groupe de la société foncière ressort à 25,2 millions d'euros, en progression de 69%, pour des revenus locatifs bruts du patrimoine détenu à 100% (soit 304.300 m²) à 15,4 millions, en croissance de 52,6%.



Frey indique qu'il poursuivra sa stratégie de développement par croissance interne (projets développés de gré à gré ou sur gains de concours) et continuera de saisir les opportunités de croissance externe.



