BEL : Bel émet son premier EURO PP « à impact environnemental et social » pour 125 millions d'euros à 8 et 10 ans

Communiqué de presse

Suresnes, le 16 octobre 2019 – 18h00

Bel émet son premier EURO PP « à impact environnemental et social »

pour 125 millions d’euros à 8 et 10 ans

Bel annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès un placement privé au format EURO PP « à impact environnemental et social », de 125 millions d’euros réparti en 2 tranches :

8 ans, coupon de 1,486%, pour 62,5 M€,

10 ans, coupon de 1,761%, pour 62,5 M€.

Ce financement s’inscrit dans la continuité de notre première ligne de crédit à impact environnemental et social et démontre encore une fois les engagements du groupe vis-à-vis de ses parties prenantes.

Le règlement est prévu le 22 octobre 2019.

Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Bel et potentiellement refinancer une partie de la dette existante ; il lui permettra d’allonger la maturité moyenne de ses financements et confirme la poursuite de la diversification de ses sources de financement.

Le succès de ce placement témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe.

Crédit Agricole CIB a agi en tant que seul coordinateur et teneur de livres de cette opération.

CMS Francis Lefebvre Avocats et Gide Loyrette Nouel, conseils.

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2018 un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros.

12 600 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.



www.groupe-bel.com

