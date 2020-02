BEL : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019

Communiqué de presse

Suresnes, le 28 février 2020, 18h00

Bel

Information financière du 4ème trimestre 2019



Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires annuel : 3 403 M€, en croissance de + 2,8 %



Croissance organique 2019 : + 1,0 % Forte dynamique dans les nouveaux territoires : + 6,6 % Accélération de la croissance organique au 2 nd semestre : + 1,8 %



Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 878 M€, + 2,0 % en organique

Les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

Le Groupe Bel a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 3 403 M€, en progression de + 2,8 %, avec une croissance organique de + 1,0 %. Celle-ci aurait été de + 2,0 % hors impact de la très forte décroissance des marchés du Levant, observée en particulier sur la seconde partie de l’année. La progression du chiffre d’affaires de l’exercice inclut également un effet devise de + 1,8 % (59 M€), dû essentiellement à l’appréciation du dollar US face à l’euro.

La croissance organique du chiffre d’affaires de l’exercice est portée par les produits de marques, en hausse de +1,7 %, grâce en particulier à Mini Babybel®, Boursin® et GoGo squeeZ®. Le Groupe a conforté ses positions concurrentielles dans toutes ses lignes de produits. Les ventes de produits industriels et sans marques, en repli de 6,6 %, ont souffert des prix bas de la crème d’excédent.

Sur le quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé de 878 millions d’euros, en progression de +3,5%, a enregistré un effet de change positif de + 1,5 % et une croissance organique de +2,0 %, marquée par une accélération de la contraction des marchés du Levant largement compensée par des marchés européens en rebond. Le Groupe signe ainsi une bonne performance qui se traduit par un second semestre en croissance organique soutenue de +1,8 %.

Quatrième trimestre Douze mois millions d’euros 2019 2018 Variation en % Dont croissance organique 2019 2018 Variation en % Dont croissance organique Marchés matures 748 727 +3,0 % + 1,5 % 2 871 2 823 +1,7 % +0,0 % Nouveaux Territoires (*) 130 122 +6,4 % + 4,9 % 532 488 +8,9 % +6,6 % TOTAL 878 849 +3,5 % + 2,0 % 3 403 3 312 +2,8 % +1,0 %

(*) comprenant les activités de MOM (Mont-Blanc, Materne), les marchés d’Afrique Sub-saharienne et d’Amérique latine, la Chine et l’Inde.

Marchés matures

Les marchés matures ont enregistré une progression de + 1,7 % en 2019. Hors effet devise positif, la croissance organique est stable, avec un 4ème trimestre plus soutenu à + 1,5 %.

Le chiffre d’affaires en Europe s’est légèrement contracté de - 0,2 % en 2019. La bonne dynamique des marchés des pays d’Europe du Nord et du Sud a compensé l’environnement commercial difficile en France.

La zone Moyen-Orient, Grande Afrique a affiché une légère progression de +0,7%. La forte contraction des marchés du Levant s’est accélérée tout au long de l’exercice tandis que l’activité a été contrastée dans plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

En Amérique du Nord le chiffre d’affaires est en forte croissance, porté par le dynamisme du marché canadien.

Nouveaux territoires

En 2019, le Groupe a connu une forte progression (+ 8,9 %) sur les Nouveaux territoires grâce à la très bonne dynamique de MOM, en particulier en Amérique du Nord, tandis que le Groupe a continué de poser des jalons pour son futur développement dans les autres nouveaux territoires.

Chiffre d’affaires par zones géographiques

Douze mois millions d’euros 2019 2018 Variation en % Dont croissance organique Europe 1 823 1 827 - 0,2 % - 0,4 % Moyen-Orient, Grande Afrique 724 719 + 0,7 % - 1,5 % Amériques, Asie-Pacifique 855 765 +11,8 % + 6,7 % TOTAL 3 403 3 312 + 2,8 % + 1.0 %

Perspectives de résultat 2019

Le plan de transformation initié fin 2018 s’est poursuivi en 2019. Comme annoncé, le Groupe est en ligne avec son plan d’économies, lui permettant de réinvestir dans son développement. Grâce aux réductions de coûts et aux efforts de productivité des opérations industrielles opérés, le Groupe confirme qu’il devrait améliorer sensiblement la marge opérationnelle de l’exercice et bénéficier d’une bonne génération de cash, fruit d’une gestion rigoureuse.

Avec son engagement de long terme en faveur d’une alimentation plus saine incarnée par sa nouvelle signature « For all. For good » *, le Groupe s’inscrit résolument dans un modèle de croissance rentable et responsable.

Le Groupe publiera ses résultats de l’exercice 2019 le 12 mars prochain.

“For all. For good” signifie « Pour tous. Pour de bon ».

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d’affaires à l’exclusion des effets de change et de périmètre (c’est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d’affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet ( www.groupe-bel.com) . Des informations plus complètes sur le Groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet ( www.groupe-bel.com ), rubrique « Information réglementée ».

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.



www.groupe-bel.com

------------

Contacts presse

Groupe Bel – Agence BCW

Alice Dalla Costa / Cécile Pochard

alice.dalla-costa@bcw-global.com / cecile.pochard@bcw-global.com

01 56 03 12 26 / 01 56 03 12 95

Pièce jointe