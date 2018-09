BEL : suppression de postes au siège social

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour sauvegarder sa compétitivité, en particulier en France, le Groupe Bel a lancé un projet de nouvelle organisation pour adapter et simplifier ses modes de fonctionnement et ses organisations, en particulier au niveau de son siège social. Ce projet de nouvelle organisation conduirait à une baisse des effectifs en France essentiellement au sein de Fromageries Bel à Suresnes. Bel prévoit un plan de départ volontaire, accompagné d'un plan de reclassement, qui pourrait conduire à la suppression de 160 postes et à la création de 116 postes, sur les les 3 800 personnes employées en France.Les activités industrielles ne seraient pas impactées.