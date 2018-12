Fromagerie Bel : plan d'économies de coûts

12/12/2018 | 14:19

Fromagerie Bel annonce mettre en oeuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts, plan qui devrait permettre de générer au niveau du groupe des économies totales de 120 millions d'euros d'ici 2020.



Celles-ci seront réalisées principalement grâce à l'optimisation de ses dépenses de publicité et de promotion et de ses achats, à des gains de productivité ainsi que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux.



Au plan mondial, les coûts liés à la mise en oeuvre du plan de transformation sont estimés à date à 30 millions d'euros. Le groupe réinvestira à hauteur de 40 millions les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa croissance.



