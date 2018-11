Suresnes, le 6 novembre 2018 - 18h







Fromageries Bel

Information financière du 3ème trimestre 2018

Chiffre d'affaires

Une légère baisse organique du chiffre d'affaires au troisième trimestre,

à - 0,5 %, porte la croissance des 9 premiers mois à + 1,4 %

Les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous- jacents et non à partir des montants arrondis.

Au 30 septembre 2018, le chiffre d'affaires consolidé cumulé du Groupe s'établit à 2 462 millions d'euros, en baisse de - 2,0 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.

L'effet de change négatif sur la période est de 85 millions d'euros ou - 3,4 %. Ainsi, hors effet de change, le chiffre d'affaires progresse de + 1,4 % au cumul des neuf premiers mois de 2018 par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 836 millions d'euros, en baisse de - 0,5 % hors effet de change si on le compare à celui du troisième trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires par zone géographique s'analyse comme suit :

Troisième trimestre Neuf mois (en millions d'euros) 2018

3 mois 2017

3 mois Variation

en % 2018

9 mois 2017

9 mois Variation

en % Europe 456 477 - 4,4 % 1358 1 385 - 2,0 % Moyen Orient-Grande Afrique 175 187 - 6,1 % 544 -4,9 % Amériques, Asie-Pacifique 205 183 + 11,5 % 560 555 + 0,9 % Total Groupe 836 847 1,3 % 2 462 2 513 2,0 %

En Europe, le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'inscrit en retrait de - 4,4 % par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, et reflète principalement une baisse d'activité, observable sur la plupart des marchés de la zone.

Dans un climat économique volatil, le chiffre d'affaires de la zone Moyen Orient - Grande Afrique ralentit et s'inscrit en retrait de - 6,1 % pour le troisième trimestre, après un premier semestre bien orienté en termes d'activité. Dans cette zone, les devises ont continué à se déprécier par rapport à l'euro au cours du troisième trimestre.

Avec une activité bien orientée durant l'été pour préparer la rentrée, le chiffre d'affaires des Amériques a fortement progressé au troisième trimestre, tant dans l'activité fromagère que dans le secteur des fruits. Les marchés asiatiques ont continué leur développement dynamique, avec une croissance à deux chiffres au troisième trimestre du chiffre d'affaires.

Perspectives 2018

Dans un environnement de marché particulièrement exigeant et incertain, le Groupe Bel fait face à d'importants défis pour sauvegarder sa compétitivité, en particulier en France. Dans ce contexte, il a annoncé en septembre un projet de nouvelle organisation pour adapter et simplifier ses modes de fonctionnement et ses organisations.

Un plan de départ volontaire, accompagné d'un plan de reclassement au niveau des équipes de son siège social pourrait conduire à la suppression de 160 postes et à la création de 116 postes. La réalisation de ce plan permettrait au Groupe d'adapter son modèle organisationnel à son projet de croissance durable tout en poursuivant ses efforts de productivité industrielle.

Les prix des matières premières restent élevés, en particulier ceux des matières grasses laitières. Dans ce contexte, malgré une progression au second semestre 2018 par comparaison avec le second semestre 2017, la marge opérationnelle de l'ensemble de l'exercice 2018 est attendue en baisse par rapport à celle de l'exercice 2017.

Définition des indicateurs financiers chez Bel :

Le Groupe utilise en interne et dans sa communication externe des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS. La définition des indicateurs non définis par les normes IFRS est détaillée ci-après :

La croissance organique correspond à la croissance observée du chiffre d'affaires à l'exclusion des effets de change et de périmètre (c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants). Le taux de croissance organique est calculé en rapportant le chiffre d'affaires de la période A aux taux de change de la période A-1.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».





Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain.







Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer® ou Boursin®, ainsi qu'une vingtaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2017 un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros. L'acquisition du groupe MOM vient compléter un portefeuille de marques fortes avec l'intégration notamment des marques Pom'Potes et GoGo squeeZ.







12 700 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent aux succès du Groupe. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 130 pays.





www.groupe-bel.com

