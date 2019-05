Fromageries Bel : Assemblée Générale des Actionnaires

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ‐ Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Antoine Fiévet, Président Directeur Général

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à M. Bruno Schoch, Directeur Général Délégué jusqu'au 26 juillet 2018

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général