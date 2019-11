Fromageries Bel : Information financière du 3ème trimestre - Chiffre d'affaires

Le Groupe poursuit sa transformation et son développement, avec de bonnes perspectives d'activité sur le dernier trimestre. La marge opérationnelle de l'ensemble de l'exercice est attendue en amélioration sensible par rapport à celle de 2018. Elle est favorisée par des prix de matières premières qui restent élevés mais relativement stables, en ligne avec nos anticipations, des gains de productivité et l'optimisation des dépenses de publicité et des moyens promotionnels.

Le 16 octobre dernier, à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Alimentation, Bel a réaffirmé son engagement en faveur d'une alimentation plus saine et responsable pour tous, et dévoilé sa nouvelle identité d'entreprise et sa signature « For all. For good ».

Le Groupe fait ainsi le choix d'un modèle de croissance rentable et responsable. Il entend élargir ses gammes vers le végétal et investir de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux territoires pour proposer des produits accessibles à tous. Bel et ses marques souhaitent se développer en ayant un impact positif « de la fourche à la fourchette ». Le Groupe est engagé dans une démarche de progrès autour de cinq enjeux prioritaires : une alimentation saine, une agriculture durable, des emballages responsables, la réduction de son empreinte environnementale et l'accessibilité de ses produits.

Cette vision ouvre la voie à un modèle agroalimentaire inclusif et à des marques innovantes, responsables et porteuses de croissance.