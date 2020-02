Fromageries Bel : Information financière du 4ème trimestre 2019 - Chiffre d'affaires

Les montants sont exprimés en millions d'euros et arrondis au million le plus proche. Les ratios et écarts sont calculés à partir des montants sous-jacents et non à partir des montants arrondis.

Le Groupe Bel a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 3 403 M€, en progression de + 2,8 %, avec une croissance organique de + 1,0 %. Celle-ci aurait été de + 2,0 % hors impact de la très forte décroissance des marchés du Levant, observée en particulier sur la seconde partie de l'année. La progression du chiffre d'affaires de l'exercice inclut également un effet devise de + 1,8 % (59 M€), dû essentiellement à l'appréciation du dollar US face à l'euro.

La croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice est portée par les produits de marques, en hausse de +1,7 %, grâce en particulier à Mini Babybel®, Boursin® et GoGo squeeZ®. Le Groupe a conforté ses positions concurrentielles dans toutes ses lignes de produits. Les ventes de produits industriels et sans marques, en repli de 6,6 %, ont souffert des prix bas de la crème d'excédent.

Sur le quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires consolidé de 878 millions d'euros, en progression de +3,5%, a enregistré un effet de change positif de + 1,5 % et une croissance organique de +2,0 %, marquée par une accélération de la contraction des marchés du Levant largement compensée par des marchés européens en rebond. Le Groupe signe ainsi une bonne performance qui se traduit par un second semestre en croissance organique soutenue de +1,8 %.