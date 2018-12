Fromageries Bel : L’Association des Producteurs de lait Bel Ouest (APBO) et le Groupe Bel renforcent leur accord pour une filière laitière rémunératrice et durable

Grâce à ce nouvel engagement, le lait des produits Mini Babybel®, Kiri®, Boursin®, Cousteron® et Port-Salut® fabriqués au sein des usines Bel françaises provient désormais de vaches nourries sans OGM et avec un accès facilité aux pâturages (au moins 150 jours par an, de 94 à 100% selon les marques). Ces engagements seront valorisés auprès des consommateurs, directement sur les produits, à partir de janvier 2019.

« Cette démarche novatrice développée avec l'APBO est un modèle de transformation qui ne doit pas s'arrêter aux portes de nos usines et qui sera portée par nos marques. Nous avons la volonté de le faire connaître et de valoriser nos engagements communs auprès des consommateurs. Ils pourront ainsi faire le choix de soutenir des producteurs et des pratiques durables pour permettre de pérenniser ce modèle. Il est maintenant primordial que l'ensemble des acteurs du secteur, et notamment la distribution, se mobilise pour soutenir ce nouveau modèle. » conclut Jennifer Marquet, Directrice générale de Bel France.

En reconduisant cet accord, Bel et les producteurs de l'APBO affichent une ambition claire, celle d'engager l'ensemble des acteurs de la filière, et notamment la distribution, pour en assurer la pérennité.