Fromageries Bel : Le Groupe Bel transforme son modèle et ses marques pour accélérer sa stratégie de croissance durable

Bel est engagé dans un programme ambitieux qui répond aux enjeux de responsabilité directement liés à son activité : constante amélioration du profil nutritionnel de ses recettes, filières agricoles durables, emballages recyclables et/ou biodégradables, lutte contre le changement climatique, et accessibilité de ses produits.

Ces engagements concrets font l'objet de plans de progrès :

- Améliorer constamment les recettes pour des listes d'ingrédients plus courtes et optimiser le profil nutritionnel des produits. 180 recettes ont ainsi été déjà optimisées depuis 2012.

Le Groupe annonce également la suppression de tous les colorants et arômes artificiels à horizon 2021.

- Atteindre 100 % d'emballages recyclables et/ou biodégradables à horizon 2025.

Aujourd'hui déjà 81 % des emballages utilisés par le Groupe sont recyclables et/ou biodégradables.

- Atteindre la neutralité carbone de ses opérations à horizon 2025.

En 10 ans le Groupe a réduit les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations de 59 %. Il a rejoint en 2017 l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.

- Agir en faveur d'une filière laitière durable. Engagé depuis plus de 7 ans avec le WWF France, Bel déploie une charte internationale ambitieuse à horizon 2025 sur l'ensemble de ses bassins laitiers. Cette charte guide l'évolution des pratiques du Groupe et de ses éleveurs-partenaires pour favoriser par exemple l'alimentation sans OGM des troupeaux, la promotion du pâturage ou encore la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques agricoles.

- Enfin, Bel avec son programme « Sharing Cities » déploie des modèles de distribution inclusifs et s'appuie sur sa stratégie d'innovation pour proposer des produits plus accessibles sans déroger ni à la qualité nutritionnelle ni à la responsabilité de ses circuits d'approvisionnement.

Ainsi les marques Bel se transforment avec la volonté de renforcer leur impact positif tout au long de la chaîne de valeur. Le Groupe s'engage de la fourche à la fourchette en mobilisant ses collaborateurs, ses partenaires fournisseurs et distributeurs pour réinventer un modèle agro-alimentaire positif.