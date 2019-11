Fromageries Bel : Partenaires pionniers d'un modèle rémunérateur et durable pour la filière laitière, Bel et l'APBO* sont fiers de pérenniser leur accord pour 2020 qui incarne pleinement les Etats Généraux de l'Alimentation (EGA)

Depuis 2017, le partenariat mis en place par Bel et l'APBO repose sur une démarche de co-construction, fondée d'un côté sur le développement de pratiques responsables et de l'autre sur une rémunération négociée et garantie annuellement pour l'ensemble des producteurs de l'APBO. Ce modèle, unique et pionnier dans la filière laitière, a anticipé l'esprit des EGA en 2018, l'a concrétisé en 2019 et le pérennise aujourd'hui pour 2020.

Cette collaboration vertueuse s'appuie sur 3 piliers fondamentaux : pérennité, exhaustivité et transparence.

Pérennité des engagements

Béatrice de Noray - Directrice Générale Bel France : « L'évolution vers un modèle agricole rémunérateur et durable demande du temps. Cela engage notre responsabilité, et nous amène à renouveler des engagements forts, permettant d'offrir de la visibilité à l'ensemble des exploitations partenaires de l'APBO. Notre volonté commune est de réinventer un modèle agro-alimentaire positif avec tous les acteurs, agriculteurs, industriels et distributeurs. »

Gilles Pousse - Président de l'APBO : « Ce renouvellement pour la 3ème année consécutive est inédit dans la filière laitière. Il est légitime au vu de l'engagement de tous les producteurs dans la réflexion et la mise en œuvre de pratiques plus durables. Il est gage d'une meilleure visibilité pour notre activité, et permet d'assurer aux producteurs la sérénité nécessaire à la conduite de leurs élevages et au développement de leurs projets d'avenir.»

Cet accord reconduit un prix de base négocié et rémunérateur pour les producteurs, garanti à l'année, complété de deux primes relatives à l'alimentation sans OGM (<0,9%) des animaux et à l'accès des vaches aux pâturages.

En 2020, ce prix annuel minimum garanti par Bel sera de 371 euros / 1000L (base 38/32). Il est composé d'un prix de base du lait conventionnel, ainsi que des primes « vaches aux pâturages » (6 € / 1000 L) et « alimentation sans OGM (<0,9%) des animaux » (15 € / 1000 L), qui rémunèrent le cahier des charges spécifique. A ce prix, s'ajoutera la valorisation de la qualité réelle du lait en matières grasses et protéiques.

En 2019, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, le prix effectivement payé par Bel aux producteurs de l'APBO est de 395 euros / 1000L (estimation Bel septembre 2018-août 2019). Il se positionne 11% au-dessus du prix moyen du lait conventionnel français (moyenne nationale France Agrimer septembre 2018-août 2019 - hors AOP/IGP/Bio). L'ensemble de ces prix s'entendent toutes primes comprises, toutes qualités confondues à matière grasse et protéique réelles.