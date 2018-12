Fromageries Bel : Plan d'économies pour soutenir le plan de croissance

Suresnes, le 11 décembre 2018 - 18h30

BEL un plan d'économies pour soutenir son plan de croissance

Le Conseil d'administration de Fromageries Bel réuni ce jour a confirmé les ambitions du plan de transformation et de croissance durable engagé depuis 2015, visant à soutenir ses marques à l'international et son développement sur le segment du snacking sain.

Face à ces enjeux, et pour préserver sa compétitivité en particulier en France, Bel a annoncé le 20 septembre 2018 un projet de nouvelle organisation emportant une réduction des effectifs notamment au sein du siège social de Suresnes dans le cadre d'un plan de départ volontaire, dont la procédure légale se poursuit.

En outre, Bel met en œuvre au niveau mondial un plan de réduction de ses coûts. Au total, ce plan devrait permettre de générer au niveau du Groupe des économies de 120 millions d'euros d'ici 2020. Celles-ci seront réalisées principalement grâce à l'optimisation de ses dépenses de publicité et de promotion et de ses achats, à des gains de productivité ainsi que, dans une moindre mesure, à la baisse des frais généraux. Au plan mondial, les coûts liés à la mise en œuvre du plan de transformation sont estimés à date à 30 millions € et seront provisionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018.

Le Groupe réinvestira à hauteur de 40 millions d'euros les économies ainsi réalisées pour soutenir l'accélération de sa croissance.

Bel est confiant dans sa capacité à renforcer sa dynamique d'innovation et libérer les ressources nécessaires à la réalisation de son ambition de croissance durable.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

