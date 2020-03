Fromageries Bel améliore nettement ses performances en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe fromager Bel, dont les marques vont de la Vache qui rit à Babybel en passant par Boursin ou Kiri, a nettement amélioré ses performances en 2019, avec une hausse de 26% de son bénéfice net, permise par les premiers résultats du plan de réduction des coûts lancé en 2018.

L'an passé, Bel a réalisé un bénéfice net de 121 millions d'euros (contre 96 millions en 2018), sur un chiffre d'affaires en hausse de 2,8% à 3,4 milliards d'euros contre 3,3 milliards, détaille un communiqué du groupe publié jeudi.

La hausse de 32% du bénéfice d'exploitation à 211 millions d'euros "reflète les efforts réalisés en termes de productivité industrielle et de réduction des coûts suivant le plan de transformation annoncé en 2018, dans un contexte de relative stabilité des cours des matières premières et des principales devises", affirme-t-il.

L'amélioration de la marge d'exploitation a "toutefois été obérée par les difficultés rencontrées dans certains marchés significatifs du groupe" comme les pays du Levant (Syrie..), le Maroc, l'Algérie et la France, alors que les nouveaux marchés (États-Unis, Afrique sub-saharienne et Asie) ont réalisé une "très bonne performance" d'exploitation.

Le groupe reste prudent face au manque de visibilité macroéconomique mondial et compte sur ses efforts de productivité pour "atténuer la tendance haussière récemment observée sur les prix des protéines laitières et l'inflation salariale".

Sur la pandémie en cours du coronavirus Covid-19, il se dit "attentif" à l'évolution de la situation et aux éventuelles mesures de confinement qui seraient mises en place entrainant le ralentissement des économies. Mais il estime son impact financier "limité" jusqu'à présent, "étant donnée la diversité géographique des marchés dans lesquels" il opère.

"Les approvisionnements du groupe et l'activité de ses sites de production dépendent peu des pays où le covid-19 s'est jusqu'à présent le plus largement propagé", indique Bel dans son communiqué.

Bel a par ailleurs annoncé l'acquisition ce jeudi de la société All in Foods qui produit la marque Nature et Moi pour un montant non dévoilé.

Cette opération s'inscrit dans la continuité d'une stratégie lancée en 2015 visant à élargir les activités du groupe au-delà des seuls produits fromagers et de s'ouvrir au "snacking sain" après le rachat de Safilait, acteur laitier au Maroc, puis de MOM et ses marques de crèmes et compote Materne, pom'Potes et Montblanc.

Bel acquiert 80% de la société, la famille fondatrice conservant les 20% restant. La réalisation de l'opération est prévue "au plus tard pour la fin du mois de mai 2020". Un mécanisme de liquidité devrait permettre à Bel de "détenir 100% du capital à horizon 2014".

Le groupe, qui emploie 12.400 personnes dans une trentaine de filiales dans le monde, affirme qu'il s'est engagé dans un "modèle de croissance responsable" autour de cinq chantiers: alimentation saine, agriculture durable, emballages responsables, réduction de l'empreinte environnementale et accessibilité de ses produits.

Il a baissé ses émissions de CO2 de 2,1% l'an passé et envisage toujours d'atteindre la neutralité carbone en 2025.

afp/rp