Fromageries Bel : baisse du résultat net au 1er semestre

27/07/2018 | 18:21

Le Groupe affiche une baisse de 2,4 % de son chiffre d'affaires à 1 626 ME au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires a été pénalisé un impact de l'effet de change qui représente - 4,7 % ou 78 millions d'euros de cette évolution.



' Après un premier trimestre marqué par une croissance organique du chiffre d'affaires de + 4,8 % et une activité soutenue, l'activité fromagère a ralenti au deuxième trimestre dans la plupart des marchés ' indique le groupe.



Le résultat opérationnel au 30 juin 2018 baisse de 33,1 % à 88 ME par rapport à celui du premier semestre 2017. Le résultat net s'élève à 53 millions d'euros pour la part Groupe, contre 84 millions d'euros au 30 juin 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.