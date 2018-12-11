Fromageries Bel : lance un plan d'économies de E120 mlns

11 décembre (Reuters) - Fromageries Bel Sa a
annoncé mardi dans un communiqué :
* LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU MONDIAL D'UN PLAN DE RÉDUCTION
DE
SES COÛTS QUI DEVRAIT PERMETTRE DE GÉNÉRER DES ÉCONOMIES DE 120
MILLIONS D'EUROS D'ICI 2020.
* LES COÛTS LIÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE
TRANSFORMATION
SONT ESTIMÉS À DATE À E30 MLNS ET SERONT PROVISIONNÉS DANS LES
COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018.
* LE GROUPE RÉINVESTIRA À HAUTEUR DE E40 MLNS LES ÉCONOMIES
AINSI
RÉALISÉES.
* LE GROUPE AVAIT DÉJÀ ANNONCÉ LE 20 SEPTEMBRE 2018 UN
PROJET DE
NOUVELLE ORGANISATION INCLUANT UNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS
NOTAMMENT AU SEIN DU SIÈGE SOCIAL DE SURESNES DANS LE CADRE D'UN
PLAN DE DÉPART VOLONTAIRE.
Le communiqué : https://reut.rs/2PxXkHN
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(Rédaction de Paris)