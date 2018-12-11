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Fromageries Bel : lance un plan d'économies de E120 mlns

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11/12/2018 | 18:38

11 décembre (Reuters) - Fromageries Bel Sa a annoncé mardi dans un communiqué :

* LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU MONDIAL D'UN PLAN DE RÉDUCTION DE SES COÛTS QUI DEVRAIT PERMETTRE DE GÉNÉRER DES ÉCONOMIES DE 120 MILLIONS D'EUROS D'ICI 2020.

* LES COÛTS LIÉS À LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE TRANSFORMATION SONT ESTIMÉS À DATE À E30 MLNS ET SERONT PROVISIONNÉS DANS LES COMPTES ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018.

* LE GROUPE RÉINVESTIRA À HAUTEUR DE E40 MLNS LES ÉCONOMIES AINSI RÉALISÉES.

* LE GROUPE AVAIT DÉJÀ ANNONCÉ LE 20 SEPTEMBRE 2018 UN PROJET DE NOUVELLE ORGANISATION INCLUANT UNE RÉDUCTION DES EFFECTIFS NOTAMMENT AU SEIN DU SIÈGE SOCIAL DE SURESNES DANS LE CADRE D'UN PLAN DE DÉPART VOLONTAIRE. Le communiqué : https://reut.rs/2PxXkHN Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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