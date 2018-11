Fromageries Bel : vise une marge opérationnelle en baisse

06/11/2018 | 18:39

Le chiffre d'affaires consolidé cumulé du Groupe s'établit à 2 462 millions d'euros au 30 septembre 2018, en baisse de -2,0% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 836 millions d'euros, en baisse de -0,5% hors effet de change si on le compare à celui du troisième trimestre 2017.



' Les prix des matières premières restent élevés, en particulier ceux des matières grasses laitières. Dans ce contexte, malgré une progression au second semestre 2018 par comparaison avec le second semestre 2017, la marge opérationnelle de l'ensemble de l'exercice 2018 est attendue en baisse par rapport à celle de l'exercice 2017 ' indique le groupe.



