GROUPE BEL : le Covid-19 a boosté les ventes en mars

Au premier trimestre 2020, le groupe BEL a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 909 millions d’euros, soit une croissance de 12,2 % par rapport au premier trimestre 2019. L’effet du change est principalement dû à l’appréciation du dollar face à l’euro. Il contribue à l’évolution du chiffre d’affaires pour 9 millions d’euros ou + 1,2 %. La croissance organique du chiffre d’affaires s’établit à + 11% pour le trimestre.Le groupe agroalimentaire estime qu'environ la moitié de la croissance observée sur le premier trimestre est portée par le contexte de la crise sanitaire mondiale due au Covid-19.Sur le mois de mars, le groupe a enregistré une hausse de ses ventes liée à la fois à du stockage de précaution et à des achats d'alimentation quotidienne au foyer en raison des mesures de confinement et de la fermeture des sites de restauration.Toutes les marques du groupe et l'ensemble des géographies contribuent à la croissance, à l'exception des marchés du Levant, toujours en récession.Hors effet de la pandémie, la croissance organique du trimestre est très dynamique, portée par les bons fondamentaux de la politique commerciale en Europe et par la préparation des fêtes de Pâques et du Ramadan.Dans le contexte de crise sanitaire et économique, la forte volatilité de la demande qui prévaudra sur les prochains mois dans le monde ne permet pas au groupe d'établir des perspectives précises à ce stade. Les premières semaines d'avril marquent déjà un retour vers un niveau plus normal de la consommation dont les évolutions à venir restent incertaines.