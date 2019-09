Groupe Bel : annonce une refonte de son modèle

25/09/2019 | 10:01

Le Groupe Bel annonce ce jour une transformation de son modèle et de ses marques, afin 'd'accélérer sa stratégie de croissance durable'.



Concrètement, Unibel souhaite s'engager pour une alimentation 'plus saine' et 'responsable', et, notamment, développer des produits hybrides, intégrant matières premières laitières et végétales. '[Ces produits] permettront aux marques du Groupe de proposer de nouvelles alternatives adaptées à la diversité des attentes et des besoins nutritionnels des consommateurs en matière de snacking sain', explique Bel.



'Cette transformation en profondeur du modèle du Groupe et de ses marques s'incarnera dans une nouvelle identité d'entreprise, 'For All. For Good', qui sera dévoilée le 16 octobre prochain exprimant ainsi la volonté de Bel de faire de l'alimentation responsable pour tous son modèle de croissance', indique le groupe.



