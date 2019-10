Groupe Bel : dévoile sa nouvelle identité d'entreprise

16/10/2019 | 10:30

Le groupe Bel dévoile ce mercredi sa nouvelle identité d'entreprise, 'For all. For Good', qui 'incarne les engagements du Groupe en faveur d'une alimentation plus saine et responsable pour tous'.



'Cette nouvelle identité incarne le nouveau positionnement de Bel sur le marché du snacking sain laitier et végétal. En intégrant sa signature d'entreprise, le nouveau logo de Bel exprime la force des engagements fondateurs du Groupe pour construire un modèle d'entreprise responsable et rentable. Le traité graphique enfantin choisi pour la signature 'For All. For Good' évoque quant à lui la transmission et la responsabilité vis-à-vis des générations futures, qui ont toujours guidé le développement du Groupe tout au long de son histoire familiale', explique le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.