Groupe Bel : le projet de transformation a été soumis

20/09/2018 | 11:09

Le groupe Bel annonce ce jour que son projet de transformation, visant à développer ses marques à l'international tant sur son marché historique fromager et laitier que sur le segment du snacking sain, a été soumis à son conseil d'administration, tenu ce jour.



Ce projet fait l'objet d'une procédure légale d'information-consultation et de négociation avec les instances représentatives du personnel. Celle-ci devrait se dérouler jusqu'en décembre.



'Le Groupe Bel fait face à d'importants défis pour sauvegarder sa compétitivité, en particulier en France. Dans ce contexte, Bel a lancé un projet de nouvelle organisation pour adapter et simplifier ses modes de fonctionnement et ses organisations, en particulier au niveau des équipes de son siège social. Celui-ci viserait à mettre en cohérence son modèle organisationnel avec son projet de croissance durable. Il devrait permettre au Groupe de renforcer la dynamique d'innovation et de libérer les ressources pour accélérer le développement de ses marques coeur', explique le groupe.



La mise en place de ce projet conduirait à une baisse des effectifs en France, principalement au sein de Fromageries Bel à Suresnes, via un plan de départ volontaire, accompagné d'un plan de reclassement. Il pourrait conduire à la suppression de 160 postes et à la création de 116 postes, sur les 3.800 personnes employées en France. Les activités industrielles ne seraient pour leur part pas impactées.





