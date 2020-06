Fromageries Bel : Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 150 millions de dollars au format USPP en droit français

Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 150 millions de dollars

au format USPP en droit français

Le Groupe Bel annonce le succès de sa première émission obligataire privée sous format USPP en droit français de 150 millions de dollars à échéance Novembre 2035 (15 ans) auprès d’investisseurs institutionnels, en partenariat avec Crédit Agricole CIB (L’Agent de Placement Principal), Société Générale et Rabobank (Agents de Placement Adjoints).

Le placement affiche un coupon de 3%. La date d’émission est prévue le 30 Novembre 2020.

L’objectif de cette transaction est d’optimiser la structure financière du Groupe :

Diversification des sources de financement, initiée en 2012 avec l’émission d’une première émission obligataire privée sous format Euro PP de 160 millions d’euros à 6 ans et 7 ans, complétée en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, en 2017 par une obligation publique inaugurale de 500 millions d’euros à 7 ans et en 2019 par un placement privé sous format Euro PP de 125 millions d’euros à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et sociaux ;

Allongement de la maturité moyenne de la dette ;

Renforcement de sa dette en dollar du fait de la progression de ses opérations aux Etats-Unis ; et

Bénéfice de conditions financières particulièrement attractives.

CMS Francis Lefebvre Avocats et Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi en tant que Conseils sur l’opération.

Ce communiqué est donné à titre information uniquement et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas fait ni ne feront pas l’objet d’une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué n'ont pas fait ni ne feront l'objet d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933.

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société, disponible sur son site internet (www.groupe-bel.com). Des informations plus complètes sur le groupe Bel peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-bel.com), rubrique « Information réglementée ».

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2019 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros.

12 400 collaborateurs répartis dans une trentaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 32 sites de production et distribués dans près de 120 pays.





* For all. For good : Pour tous. Pour de bon



www.groupe-bel.com

------------

Groupe Bel – Agence BCW

Alice Dalla Costa / Cécile Pochard

alice.dalla-costa@bcw-global.com / cecile.pochard@bcw-global.com

01 56 03 12 26 / 01 56 03 12 95

Pièce jointe