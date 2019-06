Frontline : Deux pétroliers victimes d'avaries suspectes en mer d'Oman

Le Front Altair et le Kokuka Courageous, qui sont respectivement sous pavillon des îles Marshall et du Panama, ont été évacués et leurs équipages sont en sécurité, dit-on de sources maritimes.

Selon le président de Kokuka Sangyo, propriétaire du Kokuka Courageous, le navire a été attaqué à deux reprises en l'espace de trois heures et un incendie s'est déclaré dans la salle des moteurs.

L'agence de presse iranienne Irna a indiqué que 44 membres d'équipage de deux pétroliers endommagés ont été repêchés en mer d'Oman par des secouristes iraniens et conduits à Jask, un port iranien.

La même agence de presse a rapporté que le Front Altair avait coulé, ce qu'ont rapidement réfuté Frontline, son propriétaire norvégien, et les autorités portuaires iraniennes.

Les cuves du Front Altair, qui faisait route pour Taiwan, contenaient 50.000 tonnes de naphte et celles du Kokuka Courageous, qui prenait la direction de Singapour, du méthane. Selon l'armateur du premier, le taiwanais CPC, il "semble avoir été touché par une torpille".

Basée à Bahreïn, la Ve Flotte américaine a annoncé de son côté avoir reçu deux appels de détresse. "Nous sommes au courant de l'attaque de pétroliers en mer d'Oman. Les forces navales américaines de la région ont reçu deux appels de détresse distincts, l'un à 06h12 heure locale et l'autre à 07h00", a déclaré son porte-parole Joshua Frey.

Un cinquième de la demande mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz, où quatre navires de commerce ont déjà été les cibles d'"actes de sabotage", le 13 mai. Selon Ryad et Washington, ces incidents sont dus à des mines iraniennes, ce que Téhéran dément.

Les incidents de jeudi ont provoqué une forte hausse des cours du baril de Brent qui progressait de 4,05% à 62,40 dollars, et de ceux du brut léger américain qui gagnait 4,01% à 53,19 dollars vers 12h30 GMT.

"Je suis extrêmement préoccupé par la sécurité de nos équipages qui franchissent le détroit d'Ormuz", a commenté Paolo d'Amico, président d'Intertanko, une fédération de transporteurs pétroliers.

"Il faut se rappeler que 30% de la flotte pétrolière mondiale passe par le détroit (d'Ormuz). Si les eaux cessent d'être sûres, c'est l'approvisionnement de tout le monde occidental qui est en péril", a-t-il encore déclaré.

(Lisa Barrington, Rania El Gamal et Shadia Nasralla, avec Koustav Samanta et Jessica Jaganathan à Singapour, Liang-Sa Loh et Yimou Lee à Taïpei, Terje Solsvik à Oslo, Ghaida Ghantous à Dubaï; Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame pour le service français)