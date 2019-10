La valeur du jour en Europe - La Bourse de Hong-Kong ne fera pas d'offre sur le LONDON STOCK EXCHANGE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La décision de l’opérateur de la Bourse de Hong-Kong (HKEX) de renoncer à faire une offre sur le London Stock Exchange entraine une chute de l’action de ce dernier, qui occupe l’une des dernières places de l’indice FTSE 100 : -5,29% à 7 062 pence. A la surprise générale, le HKEX avait présenté en septembre un projet de rachat pour 29,6 milliards de livres. En dépit du caractère « stratégiquement attrayant » d’une telle opération, le HKEX abandonne son projet faute d’avoir pu en discuter avec la direction du LSE.L'opérateur de la Bourse de Hong-Kong a décidé qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires de HKEX de poursuivre cette proposition.Le conseil d'administration du London Stock Exchange avait rejeté à l'unanimité cette offre le 13 septembre. Dans une lettre adressée à la Bourse de Hong Kong, il a tout d'abord motivé son refus par le fait qu'une telle opération n'est pas conforme à sa stratégie. Le conseil d'administration a souligné le bon accueil réservé en Bourse au projet de rachat du fournisseur de données financières Refinitiv. Or l'offre de rachat du HKEX était conditionnée à l'abandon de ce projet.Le London Stock Exchange a indiqué aujourd'hui avoir pris note de la décision du HKEX. Il a précisé que le rachat de Refinitiv était sur la bonne voie pour être finalisé au second semestre 2020.Non seulement la Bourse de Londres était opposé à un tel rapprochement, mais celui-ci aurai surement entrainé une levée de boucliers de la part des milieu politiques et économique britanniques.