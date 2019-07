Brexit, quel Brexit ?

Source : Bloomberg, le 09.07.19 Source : Bloomberg, le 09.07.19



Source : Bloomberg, le 09/07/2019

Source : Bloomberg, le 09/07/2019

Pourtant les interventions des deux candidats pour le poste de premier ministre se veulent radicales. Faute de renégociation, Boris Johnson a assuré que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre, avec ou sans accord et qu'il ne paierait pas la facture du Brexit. Son rival, Jeremy Hunt espère lui aussi renégocier l'accord de sortie mais Bruxelles demeure catégorique sur le sujet.Depuis juin 2016, date du référendum historique, la livre sterling s’est considérablement affaiblie contre l’euro, même si sur 2019 la parité reste plutôt stable.Quant à l'indice, il a accompli une performance intrinsèque surprenante (en monnaie locale) de 20% depuis le choix des britanniques, alors que les discours demeurent souvent teintés de pessimisme sur le pays insulaire. Cette performance se réduit considérablement en euro mais affiche malgré tout une hausse de 2%.Graphiquement, en données journalières, le mouvement ascendant du FTSE100 persiste et devrait permettre d’aller tester les plus hauts vers 7800 points. La configuration demeure positive au-delà des 7150 points mais basculerait en tendance négative sous ce dernier seuil.Les contributeurs de cette avancée du premier semestre 2019 sont nombreux et souvent avec des scores flatteurs. A la première place, JD Sports Fashion affiche 73%. Cette valeur, détectée depuis plus d’un an par le Stock Screener de Surperformance a intégré le portefeuille Europe et le Fonds Europa One, dans lesquels les performances latentes dépassent les 50%. Aveva Group réalise également un parcours haut de gamme. Le fournisseur de logiciel de conceptions se valorise de plus de 65%. Micro Focus international (62%), autre société de logiciels a fait un "spin-off" en avril et décolle de 62% sur l’exercice en cours. Halma arrive aussi dans le peloton de tête (+55%) avec une trajectoire tendancielle exceptionnelle de régularité et ceci depuis dix ans (voir graphique ci-dessous). Ce conglomérat héberge des activités diversifiées comme la sécurité, l’environnement et le médical. Des thèmes très porteurs.Enfin il est toujours intéressant d’évoquer le parcours sans faille d’ Ocado (+52%), compagnie qui pratique la vente en ligne et qui commercialise une technologie performante. Tout ne va pas si mal de l'autre côté de la Manche.