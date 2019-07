Fugro se donne de l'air et s'envole en bourse

Fugro et CGG avaient créé Seabed Geosolutions en 2013, en mariant leurs activités "Ocean Bottom Node" et en y ajoutant les divisions "Shallow Water", "Ocean Bottom Cable" et "Monitoring Permanent des Réservoirs" du Français. Cette opération avait aussi permis à CGG de récupérer 225 M€ en échange des apports, Fugro détenant 60% du capital.Quant aux vendeurs à découvert, ils ont largement profité du parcours de Fugro ces derniers mois. Les positions risquent de s'alléger dans les jours qui viennent. Pour en savoir davantage, lisez "Tous en short"