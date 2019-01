Fuller, Smith & Turner plc : Asahi rachète les bières Fuller

La grand brasseur japonais Asahi a jeté son dévolu sur le petit producteur britannique Fuller, Smith & Turner dont il va racheter la division bière pour 250 millions de livres net de cash et de dette. A la Bourse de Londres, l'action salue la nouvelle d'un +21,5% à 1105 GBp, qui fait grimper la capitalisation autour de 370 millions de livres.Le périmètre cédé comprend notamment la bière Fuller, les cidres et les boissons non-alcoolisées, le commerce en gros de vin et le réseau de distribution. La direction, qui avait déjà noué des liens avec Asahi, estime qu'il s'agit du candidat idéal. Fuller, Smith & Turner, une fois la transaction réalisée, deviendra un exploitant de pubs et d'hôtels haut de gamme. Un accord commercial privilégié sera signé avec Asahi pour l'approvisionnement en boissons.Les activités brassicoles ont été vendues sur la base de 23,6 fois l'Ebitda de l'exercice clos fin mars 2018. Le produit net de la transaction devrait représenter 205 millions de livres environ, dont 55 à 69 millions seront reversés aux actionnaires, soit 100 à 125 GBp pour les titulaires d'actions A et C et 10 à 12,5 GBp pour les actions B. La transaction devrait aboutir d'ici la fin du semestre.