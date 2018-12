Fundamenta Real Estate en hausse pour son premier jour à la Bourse de Zurich

Zurich (awp) - L'action de la société immobilière zougoise Fundamenta Real Estate se porte bien, au premier jour de son entrée à la Bourse de Zurich SIX Swiss Exchange, malgré un marché en baisse.

Vers 14h, l'action s'échangeait à 15 francs suisses, après avoir démarré à 14,75 francs suisses lors des premiers échanges. Son dernier cours à la Bourse de Berne (BX) s'était établi à 14,35 francs suisses. Le volume d'échanges atteint 420'000 actions. Le SPI perdait lui 2,06% à 10'228 points.

Cette introduction en Bourse est la onzième admission au négoce sur SIX cette année. Il faut remonter à 2005 pour recueillir un tel nombre, indique un communiqué de l'opérateur zurichois paru jeudi.

Cette IPO complète le "standard pour les sociétés immobilières" et fait passer à 17 le nombre d'entreprises cotées sur SIX dans ce secteur. La capitalisation de marché agrégée de toutes ces entreprises cotées dépasse les 20 milliards de francs suisses. Jos Dijsselhof, directeur général de SIX, rappelle dans le communiqué que "le secteur immobilier est très important pour l'économie nationale".

Le capital social distribué de Fundamenta Real Estate comprend près de 24,8 millions d actions nominatives. L'entreprise a levé un montant net de 80,4 millions de francs suisses grâce à une augmentation de capital. La somme récoltée permettra à la société d'effectuer de nouvelles acquisitions immobilières, des investissements dans des projets de développement et le renforcement du bilan.

Fundamenta a placé "avec succès" 5,9 millions d'actions issues de l'augmentation de capital au prix unitaire de 14,50 francs suisses. Une option de surallocation de 450'000 titres pourra être exercée d'ici 30 jours.

hr/tt/ck/jh