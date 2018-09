Fundamenta Real Estate projette d'entrer à SIX Swiss Exchange 0 0 12/09/2018 | 07:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zoug (awp) - La prochaine cotation à la Bourse suisse se dessine. La société immobilière Fundamenta Real Estate ambitionne dans le cadre d'une augmentation de capital de passer sur SIX Swiss Exchange. Une cotation sur le principal marché des capitaux du pays assurera à l'entreprise, actuellement cotée à la Bourse bernoise BX, une meilleure base pour son développement futur, explique cette dernière mercredi dans un communiqué. Les détails chiffrés sur l'augmentation de capital prévue seront communiqués ultérieurement. A cet égard, les actionnaires se verront proposer lors de la prochaine assemblée générale en avril 2019 un renforcement du conseil d'administration, poursuit le communiqué. Dans la foulée, Fundamenta a dévoilé ses chiffres semestriels. Le produit des loyers a bondi de 19,7% à 12,46 millions de francs suisses. L'excédent d'exploitation, hors effets de revalorisations, s'est étoffé d'un tiers à 5,03 millions et le bénéfice net de 16,6% à 6,54 millions. A fin juin, le portefeuille immobilier comptait 53 immeubles, représentant un produit des loyers théorique d'environ 28,4 million de francs suisses. La valeur du portefeuille, y compris les projets en développement et les nouvelles constructions, est estimée à 639,3 millions de francs suisses. ra/rw/buc/ol 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FUNDAMENTA REAL ESTATE AG 07:53 Fundamenta Real Estate projette d'entrer à SIX Swiss Exchange AW