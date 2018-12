Zurich (awp) - L'action de la société immobilière zougoise Fundamenta Real Estate a atteint 14,75 francs suisses lors des premiers échanges jeudi à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Son dernier cours à la Bourse de Berne (BX) atteignait 14,35 francs suisses.

Précédemment cotée à la Bourse bernoise BX Swiss, Fundamenta Real Estate est désormais inscrite sur l'indice élargi SPI et sur les indices sectoriels SXI Real Estate Broad, SXI Real Estate Shares Broad et SXI Real Estate All Shares Index.

L'entreprise a levé un montant net de 80,4 millions de francs suisses grâce à une augmentation de capital. La somme récoltée permettra à la société d'effectuer de nouvelles acquisitions immobilières, des investissements dans des projets de développement et le renforcement du bilan.

Fundamenta a placé "avec succès" 5,9 millions d'actions issues de l'augmentation de capital au prix unitaire de 14,50 francs suisses. Une option de surallocation de 450'000 titres pourra être exercée d'ici 30 jours.

ck/al