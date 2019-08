Future Retail : Amazon prend une part minoritaire dans l'indien Future Retail 0 23/08/2019 | 00:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires BOMBAY/BANGALORE, 22 août (Reuters) - Amazon s'apprête à prendre une participation indirecte dans le groupe indien de grande distribution Future Retail, qui exploite plus de 900 magasins sous différentes enseignes, a annoncé ce dernier jeudi. Dans une notification boursière, Future Retail précise qu'Amazon a conclu le rachat de 49% de Future Coupons, une société qui détient 7,3% du capital de Future Retail, s'assurant ainsi une participation indirecte de 3,58%. Le montant de l'opération n'a pas été rendu public mais une source proche du dossier a déclaré à Reuters que la transaction valorisait Future Retail avec "une prime importante" par rapport au cours de Bourse actuel. La capitalisation boursière de Future Retail avoisinant 2,6 milliards d'euros, la participation indirecte de 3,58% d'Amazon serait donc valorisée à plus de 94 millions d'euros. Amazon et Future Retail ont refusé de s'exprimer sur le montant de l'opération. Le géant américain du commerce en ligne a parallèlement annoncé jeudi le lancement de son offre de livraison de produits frais Amazon Fresh dans plusieurs métropoles d'Inde, dont celle de Bangalore. (Euan Rocha à Bombay et Nivedita Bhattacharjee à Bangalore; Marc Angrand pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM -0.98% 1805.6 21.41% FUTURE RETAIL LTD -0.64% 413.7 -17.66% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur FUTURE RETAIL LTD 00:02 FUTURE RETAIL : Amazon prend une part minoritaire dans l'indien Future Retail RE