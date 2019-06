Futuren : Assemblée générale des actionnaires de FUTUREN

L'Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de FUTUREN s'est réunie le vendredi 14 juin 2019 sous la présidence de Bruno Fyot, Président du Conseil d'administration, et en présence du collège des Commissaires aux comptes.

Un quorum de 87,73 % a été atteint pour l'ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.

Toutes les résolutions ont été approuvées à des majorités supérieures à 99,99 %.

L'Assemblée générale a notamment :

approuvé les comptes annuels et consolidés pour l'exercice 2018 ;

nommé Géraldine Anceau en qualité d'administrateur de la Société, ratifié la cooptation en qualité d'administrateur de la Société de Maud de Galard, et renouvelé le mandat d'administrateur de la Société de Denis Rouhier ;

approuvé les politiques de rémunération applicables au Président du Conseil d'administration et au Directeur Général de la Société au titre de l'exercice 2019, et

approuvé les éléments des rémunérations versées ou attribuées au titre de l'exercice 2018 au Directeur Général.

Le résultat des votes est disponible sur le site de la Société www.futuren-group.com, rubrique Finance/Assemblées générales.

Les mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'administration exercés par Bruno Fyot ont pris fin à l'issue de l'Assemblée générale. Nicolas Couderc remplace désormais Bruno Fyot dans ses fonctions de Président du Conseil d'administration.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l'Allemagne, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 648 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 789 978,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

