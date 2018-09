Futuren : FUTUREN enregistre un bénéfice net au premier semestre 2018 et poursuit la mise en oeuvre de ses nombreux projets

Les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre 2018 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 13 septembre 2018, en présence des Commissaires aux comptes.

Le rapport financier semestriel 2018 est disponible sur le site Internet du Groupe www.futuren-group.com.



(en milliers d'euros) Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 retraité Variation Chiffre d'affaires 33 772 31 494 2 278 EBITDA 18 809 17 704 1 105 Résultat opérationnel 5 022 2 904 2 118 Résultat financier (1 670) (3 752) 2 082 Impôts sur les résultats (1 998) (2 250) 252 Résultat net de l'ensemble consolidé 1 354 (3 099) 4 453 Dont part du Groupe 846 (3 278) 4 124



Le premier semestre 2018 a notamment bénéficié de conditions de vent plus favorables qu'au premier semestre 2017, qui avait par ailleurs été impacté par une charge non-récurrente de 3,6 millions d'euros liée à la préparation des opérations sur le capital initiées par FUTUREN.



1. Faits marquants du premier semestre 2018

Poursuite du développement

Au cours du premier semestre 2018, FUTUREN a poursuivi sa politique de développement qui vise à mettre en service des parcs éoliens pour compte propre afin de renforcer sa principale activité de vente d'électricité.

Ainsi, en mai 2018, FUTUREN a mis en service le parc éolien de Courant-Nachamps, situé sur le territoire des communes éponymes, dans le département de la Charente-Maritime. Ce parc comprend 7 éoliennes qui délivrent une puissance unitaire de 3 MW, soit une capacité totale de 21 MW.

Cette mise en service porte à 408 MW la capacité brute exploitée pour compte propre par FUTUREN.

FUTUREN a également poursuivi les travaux de construction de son projet de Demange, situé sur la commune de Demange-aux-Eaux, dans le département de la Meuse. Ce projet comprend 9 éoliennes de 2,2 MW de puissance nominale unitaire, soit une capacité totale de 19,8 MW.

Par ailleurs, début 2018, le Groupe a signé un contrat d'achat de 6 éoliennes pour la construction de son projet de Faydunes, situé sur le territoire de la commune de Saint-Affrique, dans le département de l'Aveyron.

Enfin, FUTUREN a obtenu un nouveau permis de construire, purgé de tout recours, pour installer 7 éoliennes dans le département de l'Hérault. La capacité installée du futur parc éolien est estimée à 6,3 MW.

Cette nouvelle autorisation porte à environ 75 MW la capacité cumulée, purgée de tout recours et prête à être construite, détenue par FUTUREN en France, incluant les projets de Faydunes (Aveyron), de Demange (Meuse), la deuxième tranche du projet des Monts (Aube) et désormais un projet dans l'Hérault.



2. Activité du Groupe au premier semestre 2018

Évolutions normatives

Les comptes consolidés de FUTUREN pour le premier semestre 2018 tiennent compte de deux principaux événements :

la réintégration d'Ecoval 30 en intégration globale dans le secteur « Autres activités »

Ecoval 30 est une société spécialisée dans le traitement des déchets ménagers par tri compostage. FUTUREN étant en démarche active en vue de sa cession, elle était consolidée en tant qu'actif non-courant détenu en vue de la vente, en application de la norme IFRS 5, au 31 décembre 2017.

Les discussions avancées en vue de cette cession n'ayant pas abouti, Ecoval 30 ne satisfait plus aux critères d'application de la norme IFRS 5 au 30 juin 2018 et est donc réintégrée en intégration globale dans les comptes consolidés de FUTUREN au premier semestre 2018. Un nouveau segment « Autres activités » a été créé à cet effet.

Le Groupe poursuit sa volonté de privilégier la cession de l'entité Ecoval 30.

l'application de la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018

L'application de la nouvelle norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 a deux conséquences principales sur la reconnaissance du chiffre d'affaires de l'activité « Vente d'électricité » du Groupe FUTUREN :

les compensations perçues en Allemagne de l'opérateur du réseau lorsque celui-ci restreint l'accès au réseau sont désormais reconnues en « chiffre d'affaires » alors qu'elles étaient comptabilisées en « autres produits opérationnels » jusqu'au 31 décembre 2017 ; et

inversement, les compléments de prix attribués en Italie en tant que mécanisme de soutien à l'énergie éolienne, reconnus en « chiffre d'affaires » jusqu'au 31 décembre 2017, sont dorénavant reconnus en « autres produits opérationnels ».

L'application de la norme IFRS 15 a réduit le chiffre d'affaires enregistré au premier semestre 2017 d'un montant cumulé de 0,8 million d'euros.

Un comparatif retraité de l'ensemble de ces effets est présenté pour le premier semestre 2017.



Compte de résultat consolidé

Chiffre d'affaires consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé de FUTUREN atteint 33,8 millions d'euros pour le premier semestre 2018, en augmentation de + 7 % par rapport au premier semestre 2017 retraité.

(en milliers d'euros) Vente d'électricité Développement et

gestion de parcs Autres activités Total consolidé Premier semestre 2018 29 194 2 137 2 441 33 772 Premier semestre 2017 retraité 26 537 2 559 2 398 31 494 Variation + 10 % - 16 % + 2 % + 7 %



L'activité « Vente d'électricité » enregistre un chiffre d'affaires de 29,2 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de + 10 % par rapport à la base comparable du premier semestre 2017 retraité. L'activité a en particulier bénéficié de conditions de vent plus favorables en France au premier semestre 2018 qu'au premier semestre 2017, ainsi que de la mise en service du parc éolien de Courant-Nachamps (21 MW en Charente-Maritime) en mai 2018.

L'activité « Vente d'électricité » est adossée à des contrats de rachat de l'électricité produite à tarifs garantis sur 15 à 20 ans en fonction des pays. Cette activité sécurisée représente 86 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2018.

L'activité « Développement et gestion de parcs » enregistre un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2018, en retrait par rapport au premier semestre 2017 retraité, notamment en raison de l'arrêt de quelques contrats de gestion pour compte de tiers en Allemagne.

Le chiffre d'affaires enregistré par Ecoval 30, dans le secteur « Autres activités », atteint 2,4 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 2 % par rapport au premier semestre 2017 retraité.

EBITDA

Suivant la même tendance que le chiffre d'affaires, l'EBITDA consolidé de FUTUREN atteint 18,8 millions d'euros pour le premier semestre 2018, en augmentation de + 6 % par rapport au premier semestre 2017 retraité.

(en milliers d'euros) Vente d'électricité Développement et

gestion de parcs Autres activités Total consolidé Premier semestre 2018 21 090 (2 664) 383 18 809 Premier semestre 2017 retraité 18 835 (1 517) 387 17 704 Variation + 12 % - 76 % - 1 % + 6 %



En ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires, l'EBITDA de l'activité « Vente d'électricité » s'établit à 21,1 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de + 12 % par rapport au premier semestre 2017 retraité. La marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires de l'activité s'élève à 72 % au premier semestre 2018, contre 71 % au premier semestre 2017 retraité.

L'EBITDA de l'activité « Développement et gestion de parcs » est en recul au premier semestre 2018. L'activité avait bénéficié, au premier semestre 2017 retraité, d'impacts positifs non-récurrents, notamment liés à l'annulation d'une dette fournisseur litigieuse.

L'EBITDA du secteur « Autres activités » atteint 0,4 million d'euros au premier semestre 2018, en ligne avec le premier semestre 2017.

Au total, la marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires consolidé atteint 56 % au premier semestre 2018.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel de FUTUREN enregistre une forte croissance et atteint 5,0 millions d'euros au premier semestre 2018, contre 2,9 millions d'euros au premier semestre 2017 retraité. Il est rappelé que le premier semestre 2017 avait été impacté par une charge non-récurrente de 3,6 millions d'euros liée à la préparation des opérations sur le capital initiées par FUTUREN.

(en milliers d'euros) Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 retraité EBITDA 18 809 17 704 Dotations aux amortissements (10 970) (10 890) Pertes de valeur (1 106) (189) Autres (1 711) (3 721) Résultat opérationnel 5 022 2 904



Les dotations aux amortissements, associées, dans leur grande majorité, aux parcs éoliens détenus et contrôlés par le Groupe, sont en légère augmentation sur le premier semestre 2018, du fait de la mise en service d'un parc éolien de 21 MW en mai 2018.

Au premier semestre 2018, FUTUREN a comptabilisé une perte de valeur de 1,1 million d'euros, pour ramener l'actif net de sa filiale Ecoval 30 à sa juste valeur et déprécié une créance ancienne à hauteur de 0,9 million d'euros.

Résultat financier

Le résultat financier de FUTUREN est en amélioration significative et représente une charge nette de 1,7 million d'euros pour le premier semestre 2018, comparée à une charge nette de 3,8 millions d'euros pour le premier semestre 2017 retraité.

(en milliers d'euros) Premier semestre 2018 Premier semestre 2017 retraité Charge d'intérêts nette liée à l'emprunt obligataire convertible (2) (1 170) Charge d'intérêts nette liée aux parcs éoliens (3 832) (3 665) Autres 2 164 1 083 Résultat financier (1 670) (3 752)



La conversion de la quasi-totalité des OCEANEs en circulation au cours des mois de juillet et août 2017 a rendu négligeable la charge d'intérêts liée aux OCEANEs au premier semestre 2018.

La charge d'intérêts nette liée aux parcs éoliens est en légère augmentation sur le semestre, essentiellement liée au parc éolien mis en service en mai 2018.

Le poste « Autres » a notamment bénéficié, au premier semestre 2018, de l'impact positif de la cession des titres d'une filiale non consolidée pour 1,0 million d'euros.

Résultat net de l'ensemble consolidé

Le résultat net de l'ensemble consolidé pour le premier semestre 2018 est un bénéfice de 1,4 million d'euros, comparé à une perte de 3,1 millions d'euros enregistrée au premier semestre 2017 retraité.

Endettement et trésorerie

L'endettement financier net du Groupe s'élève à 116,0 millions d'euros au 30 juin 2018, en hausse de 11,5 millions d'euros au cours du premier semestre 2018. Cette augmentation reflète essentiellement les nouvelles avances accordées par l'actionnaire majoritaire pour financer le développement du Groupe.

(en milliers d'euros) 30/06/2018 31/12/2017 retraité Financements bancaires des parcs et projets (158 388) (165 329) Avances accordées par l'actionnaire majoritaire (29 978) (12 829) Autres passifs financiers (29 660) (29 562) Trésorerie et équivalents de trésorerie 81 075 82 865 Autres actifs financiers (prêts et créances) 20 928 20 329 Endettement financier net (116 023) (104 526)



Les financements bancaires liés aux parcs et projets détenus et contrôlés par FUTUREN sont en baisse de 6,9 millions d'euros sur le semestre, les remboursements d'échéances normales des prêts ayant été supérieurs aux nouveaux tirages effectués. Il est rappelé que ces financements sont sans recours ou avec recours limité contre la société-mère. Chaque société de projet qui détient un parc contracte directement le financement et assure les remboursements des échéances grâce aux flux dégagés par l'exploitation du parc.

Au cours du premier semestre 2018, l'actionnaire majoritaire a accordé 17,1 millions d'euros d'avances de trésorerie au Groupe, essentiellement pour financer les constructions en cours de parcs éoliens.

La trésorerie de FUTUREN est en baisse de 1,8 million d'euros sur le semestre. Les activités opérationnelles ont dégagé un flux net positif de 15,7 millions d'euros. Les souscriptions et apports de financements nets des remboursements ont permis de dégager 9,9 millions d'euros supplémentaires. Une cession a également permis d'encaisser 1,0 million d'euros. En contrepartie, le Groupe a poursuivi ses investissements à un rythme très soutenu en consacrant 25,5 millions d'euros à l'avancement de ses projets et payé des intérêts à hauteur de 2,8 millions d'euros.



3. Événements postérieurs à la date de clôture des comptes semestriels

Aucun événement.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 632 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 777 658,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

