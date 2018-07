Chiffre d'affaires de l'activité « Vente d'électricité » en hausse de + 10 %

Construction en cours de 2 parcs éoliens pour une capacité cumulée de 33 MW

(en milliers d'euros) Vente d'électricité Développement et

gestion de parcs Autres activités Total consolidé Premier semestre 2018 29 194 2 137 2 441 33 772 Premier semestre 2017 retraité (1) 26 537 2 559 2 398 31 494 Variation + 10 % - 16 % + 2 % + 7 % Premier semestre 2017 publié 27 289 2 559 - 29 847

À des fins de comparaison avec le premier semestre 2018, retraitement des impacts liés à la réintégration d'Ecoval 30 (sortie d'IFRS 5) et à l'application de la nouvelle norme IFRS 15 (cf. détails ci-dessous).



L'activité « Vente d'électricité » enregistre un chiffre d'affaires de 29,2 millions d'euros au premier semestre 2018, en croissance de + 10 % par rapport à la base comparable du premier semestre 2017 retraité. L'activité a en particulier bénéficié de conditions de vent plus favorables en France au premier semestre 2018 qu'au premier semestre 2017, ainsi que de la mise en service du parc éolien de Courant-Nachamps (21 MW en Charente-Maritime) en mai 2018.

L'activité « Vente d'électricité » est adossée à des contrats de rachat de l'électricité produite à tarifs garantis sur 15 à 20 ans en fonction des pays. Cette activité sécurisée représente 86 % du chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2018.

Pour renforcer cette activité, FUTUREN poursuit activement la réalisation de son portefeuille de projets éoliens.

En particulier, FUTUREN construit actuellement les parcs éoliens de Demange dans la Meuse et de Faydunes dans l'Aveyron. Le Groupe a également obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation prochaine de deux autres projets éoliens situés dans l'Aube et dans l'Hérault. Ces quatre projets totalisent une capacité cumulée d'environ 75 MW dont les mises en service s'échelonneront en 2018 et 2019.

L'activité « Développement et gestion de parcs » enregistre un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros au premier semestre 2018, en retrait par rapport au premier semestre 2017, notamment en raison de l'arrêt de quelques contrats de gestion pour compte de tiers en Allemagne.



Par ailleurs, le chiffre d'affaires enregistré par FUTUREN au premier semestre 2018 tient compte de deux autres évènements :

la réintégration d'Ecoval 30 en intégration globale dans le secteur « Autres activités »,

Ecoval 30 est une société spécialisée dans le traitement des déchets ménagers par tri compostage. FUTUREN étant en démarche active en vue de sa cession, elle était consolidée en tant qu'actif non-courant détenu en vue de la vente (norme IFRS 5) au cours de l'exercice 2017, l'ensemble des transactions relatives à Ecoval 30 étant ainsi regroupé sur une ligne unique du compte de résultat libellée « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ». Les discussions avancées en vue de cette cession n'ayant pas abouti, Ecoval 30 ne satisfait plus aux critères d'application de la norme IFRS 5 au 30 juin 2018 et est donc réintégrée en intégration globale dans les comptes consolidés de FUTUREN au premier semestre 2018. Un nouveau segment « Autres activités » a été créé à cet effet.

Le chiffre d'affaires enregistré par Ecoval 30, dans le secteur « Autres activités », atteint 2,4 millions d'euros au premier semestre 2018, en hausse de 2 % par rapport au premier semestre 2017.

l'application de la norme IFRS 15 à compter du 1 er janvier 2018.

L'application de la nouvelle norme IFRS 15 à compter du 1 er janvier 2018 a deux conséquences principales sur la reconnaissance du chiffre d'affaires de l'activité « Vente d'électricité » du Groupe FUTUREN : les compensations perçues en Allemagne de l'opérateur du réseau lorsque celui-ci restreint l'accès au réseau sont désormais reconnues en « chiffre d'affaires » alors qu'elles étaient comptabilisées en « autres produits opérationnels » jusqu'au 31 décembre 2017 ; et inversement, les compléments de prix attribués en Italie en tant que mécanisme de soutien à l'énergie éolienne, reconnus en « chiffre d'affaires » jusqu'au 31 décembre 2017, sont dorénavant reconnus en « autres produits opérationnels ».

janvier 2018.

L'application de la norme IFRS 15 a réduit le chiffre d'affaires enregistré au premier semestre 2017 d'un montant cumulé de 0,8 million d'euros.

Un comparatif retraité de l'ensemble de ces effets est présenté pour le premier semestre 2017.



Prochaine publication financière : le Groupe publiera ses résultats semestriels 2018 le 14 septembre 2018 avant bourse.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 632 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 777 658,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54586-cp-ca-s1-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews