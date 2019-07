FUTUREN informe les porteurs des OCEANEs que, dans la mesure où la totalité des OCEANEs restant en circulation est, à ce jour, inférieure à 10 % du nombre total d'OCEANEs émises initialement, FUTUREN va procéder le 28 août 2019 au remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation conformément aux termes du contrat d'émission modifié des OCEANEs(1).

Le prix de remboursement anticipé des OCEANEs sera de 5,686 euros par OCEANE, majoré des intérêts échus au titre de la période courue entre le 1er juillet 2019 et la date du remboursement effectif anticipé.

Les porteurs d'OCEANEs ont la faculté, à tout moment jusqu'au 10ème jour ouvré (inclus) précédant la date de remboursement anticipé, soit jusqu'au 13 août 2019, d'exercer leur droit à l'attribution d'actions FUTUREN nouvelles et/ou existantes à raison de 2,236 actions FUTUREN par OCEANE, conformément aux termes du contrat d'émission modifié des OCEANEs(2).

Les demandes d'exercice du droit à l'attribution d'actions devront être transmises par les porteurs d'OCEANEs à l'intermédiaire financier auprès duquel leurs OCEANEs sont inscrites en compte, qui les transmettra à son tour à l'établissement chargé du service financier des OCEANEs de FUTUREN, Société Générale Securities Services.

Les OCEANEs non présentées à la conversion avant le 13 août 2019 seront remboursées selon les modalités précitées.

Article 4.9.4 du contrat d'émission des OCEANEs figurant en annexe de la note d'opération relative à l'émission et l'admission d'actions assorties de bons de souscription d'actions dont le prospectus a reçu en le visa n°14-591 le 7 novembre 2014 de l'Autorité des marchés financiers. Article 4.16.3 du contrat d'émission des OCEANEs précité.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l'Allemagne, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 668 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 789 978,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

