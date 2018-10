Futuren : FUTUREN met en service un parc de 20 MW dans la Meuse et lance la construction de deux nouveaux parcs éoliens en France

FUTUREN annonce la mise en service d'un nouveau parc éolien situé sur le territoire de la commune de Demange-aux-Eaux, dans le département de la Meuse. Le parc éolien de Demange comprend 9 éoliennes de 2,2 MW de puissance unitaire, soit une capacité totale de 19,8 MW.

Les travaux de construction avaient débuté en septembre 2017. Le parc de Demange produit dorénavant de l'électricité verte, qui couvrira les besoins en électricité de plus de 20 000 foyers chaque année.

Cette mise en service porte à 428 MW la capacité brute exploitée pour compte propre par FUTUREN, dont 200 MW situés en France.

Par ailleurs, FUTUREN a récemment signé un contrat d'achat de 11 éoliennes pour un projet de 38 MW actuellement en construction dans l'Aube, ainsi qu'un contrat d'achat de 7 éoliennes pour la construction d'un projet de 6,3 MW dans l'Hérault.

La mise en chantier de ces deux projets porte à 58 MW la capacité cumulée actuellement en construction de FUTUREN en France.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l'Allemagne, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 652 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 777 658,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

