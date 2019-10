Nomination d'un expert indépendant par le Conseil d'administration de FUTUREN

Le Conseil d'administration de FUTUREN s'est réuni lundi 30 septembre 2019 dans la perspective d'un projet d'offre publique de retrait qui devrait être déposé prochainement, au prix de 1,15 euro par action FUTUREN, par le groupe EDF Renouvelables détenant à ce jour, directement et par assimilation, 251.504.489 actions[1] représentant 90,50 % du capital et 90,36 % des droits de vote de la Société. Compte tenu de cette détention, un retrait obligatoire au même prix sera mis en œuvre après l'offre publique.

Conformément à la règlementation applicable, le Conseil d'administration de la société FUTUREN rendra son avis motivé sur l'offre après examen du rapport d'un expert indépendant. Dans cette perspective, le Conseil d'administration de la société FUTUREN, sur recommandation du Comité des Indépendants, a désigné le cabinet Associés en Finance représenté par Aurélien Bricout en qualité d'expert indépendant à l'effet d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique de retrait et du retrait obligatoire, conformément à l'article 261-1, I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de FUTUREN figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par FUTUREN et soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de son examen sur la conformité du projet d'offre.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 668 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



Avertissement

Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d'avoir constitué, avant sa diffusion, une information privilégiée au sens de l'article 7§1 du Règlement européen n° 596/2014 qui se rapporte à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur l'ensemble des actions FUTUREN.

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. FUTUREN décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

Le présent communiqué ne constitue ni une vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis et n'a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis.

[1] en ce compris, par assimilation (au titre de l'article L. 233-9, I, 4° du Code de commerce), 1.000.000 d'actions faisant l'objet de conventions de liquidité conclues entre le groupe EDF Renouvelables et un actionnaire individuel.

