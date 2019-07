Évolutions contrastées des chiffres d'affaires de l'activité « Vente d'électricité » (+ 15 %) et de l'activité « Développement et gestion de parcs » (- 48 %)

20 MW mis en service au premier semestre 2019

Construction en cours de 3 parcs éoliens pour une capacité cumulée de 66 MW

(en milliers d'euros) Vente d'électricité Développement et

gestion de parcs Autres activités Total consolidé Premier semestre 2019 33 578 1 122 2 603 37 303 Premier semestre 2018 29 194 2 137 2 441 33 772 Variation + 15,0 % - 47,5 % + 6,6 % + 10,5 %



L'activité « Vente d'électricité » enregistre un chiffre d'affaires de 33,6 millions d'euros au premier semestre 2019, en croissance de + 15 % par rapport au premier semestre 2018. L'activité a en particulier bénéficié des mises en service de deux nouveaux parcs éoliens au premier semestre 2019 et de l'effet en année pleine du chiffre d'affaires de deux parcs qui avaient été mis en service courant 2018.

FUTUREN poursuit notamment la réalisation de son portefeuille de projets éoliens en France. Le Groupe réalise actuellement la construction de 3 parcs éoliens pour une capacité cumulée de 66 MW, dont les mises en service s'échelonneront en 2019 et 2020. FUTUREN a également obtenu toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation prochaine d'un nouveau projet éolien situé en Charente-Maritime.

L'activité « Développement et gestion de parcs » enregistre un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros au premier semestre 2019, en net recul par rapport au premier semestre 2018, un contrat pour compte de tiers étant arrivé à échéance fin 2018.

Le chiffre d'affaires d'Ecoval 30, dans le secteur « Autres activités », atteint 2,6 millions d'euros au premier semestre 2019, en hausse de 7 % par rapport au premier semestre 2018.

Prochaine publication financière : le Groupe publiera ses résultats semestriels 2019 le 12 septembre 2019 avant bourse.



À propos de FUTUREN

FUTUREN est un groupe actif dans le domaine de l'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et détient des parcs éoliens dans quatre pays : la France, l'Allemagne, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe gère 668 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.



CONTACT

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 27 789 978,70 €

Siège social : Cœur Défense – 100, esplanade du Général de Gaulle – 92932 Paris La Défense - France

Direction administrative : Europarc de Pichaury - Bât. B9 - 1330, avenue JRGG de la Lauzière - BP 80199 - 13795 Aix-en-Provence Cedex 3 - France

Tél : +33 (0)4 42 904 904 – Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.futuren-group.com

L'action est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris sous le code Mnemo : FTRN.

