Futuren : MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ FUTUREN

COMMUNIQUE DU 4 DECEMBRE 2019

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR

EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium



MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ FUTUREN



PRIX DE L'OFFRE : 1,15 euro par action FUTUREN

DURÉE DE L'OFFRE : 10 jours de négociation



Le présent communiqué a été établi et diffusé par la société FUTUREN le 4 décembre 2019 en application des articles 231-27, 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Conformément aux articles L. 621-8 du Code monétaire et financier et 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 3 décembre 2019, apposé le visa n°19-559 sur la note en réponse établie par la société FUTUREN (la « Note en Réponse ») relative à l'offre publique de retrait initiée par EDF Renouvelables et EDF Energies Nouvelles Belgium, agissant de concert, sur les actions FUTUREN au prix de 1,15 euro par action FUTUREN (l'« Offre »).

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société FUTUREN ont été déposées auprès de l'AMF le 3 décembre 2019.

La Note en Réponse visée par l'AMF et les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société FUTUREN sont disponibles sur le site internet de la société FUTUREN ( www.futuren-group.com ) ainsi que sur celui de l'AMF ( www.amf-france.org ) et peuvent être obtenues sans frais au siège social de FUTUREN sis Cœur Défense, 100 esplanade du Général de Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex.



contacts

Elodie Fiorini

Directeur Financier Groupe

Tél : +33 (0)4 42 906 596

e.fiorini@futuren-group.com



Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. FUTUREN décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis et n'a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis.

Information réglementée :

Communiqués publiés en période d'offre publique d'acquisition :

- OPA Modalités de mise à disposition de la note d'information visée ou de la note en réponse visée Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61230-falstaff-cp-norme-depot-note-en-reponse-et-dai.pdf

