Futuren : renoue avec les bénéfices au 1er semestre

14/09/2018 | 07:49

Futuren publie un résultat net pour le premier semestre 2018 en bénéfice de 1,4 million d'euros, comparé à une perte de 3,1 millions au premier semestre 2017 retraité, et un EBITDA en augmentation de 6% à 18,8 millions.



Le chiffre d'affaires augmente de 7% à 33,8 millions d'euros, avec des conditions de vent plus favorables qu'au premier semestre 2017, qui avait par ailleurs été impacté par une charge non-récurrente liée à la préparation d'opérations sur le capital.



Au cours des six premiers mois de l'année, le groupe d'énergies renouvelables a poursuivi sa politique de développement qui vise à mettre en service des parcs éoliens pour compte propre afin de renforcer sa principale activité de vente d'électricité.



