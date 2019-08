G4S : semestriels en ligne, scission confirmée

09/08/2019 | 11:45

G4S, le numéro un mondial des services de sécurité, a dévoilé vendredi des résultats semestriels en ligne avec les attentes et confirmé son intention de scinder ses activités de transport de fonds et de gestion du cash l'an prochain.



G4S a annoncé ce matin un bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebita) de 234 millions de livres pour le premier semestre, en hausse de 1,7% à taux de change constants, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% à 3,75 milliards.



Le groupe, qui emploie 550.000 personnes dans plus de 90 pays, a par ailleurs maintenu son dividende intérimaire à 3,59 pence par action et confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires de 4% à 6% à moyen terme.



G4S a surtout indiqué que le processus de séparation de sa branche de transport de fonds et de gestion du cash - qui représente 14% du chiffre d'affaires - interviendrait au premier semestre 2020.



En Bourse, le titre gagnait ce matin 4,2% à 191.2 pence, valorisant la société à 2,85 milliards de livres. La valeur a perdu plus de 25% au cours des 12 derniers mois.



