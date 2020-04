G4S : Credit Suisse n'est plus à 'surperformance'

01/04/2020 | 11:19

Credit Suisse dégrade son opinion sur G4S de 'surperformance' à 'neutre' avec une cible ramenée de 225 à 110 pence, pointant un endettement élevé, des conditions d'activité incertaines à court terme et les pressions sous-jacentes sur les marges brutes du secteur.



Le broker abaisse ses prévisions de BPA pour le prestataire britannique de services de sécurité, de 53% pour 2020 et de 36% pour 2021. Il s'attend à ce que 'l'endettement reste conforme aux covenants dans son scénario de base, mais pas dans son scénario gris'.



