G4S : Credit Suisse relève son objectif de cours

07/07/2020 | 15:35

Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur G4S avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 pence. S'il laisse ses estimations de BPA inchangées, il réduit ses prévisions de dette nette de 2% en 2020, 6% en 2021 et 10% en 2022 avec un free cash-flow s'améliorant.



Le broker pense que 'la combinaison d'une performance résiliente au cours de 2020, d'un FCF en amélioration et d'un désendettement qui en résulte, ainsi qu'une opportunité de croissance à plus long terme, peuvent soutenir une revalorisation supplémentaire'.



