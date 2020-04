G4S : la cession d'activités à Brink's avance

Données financières (GBP) CA 2019 7 693 M EBIT 2019 515 M Résultat net 2019 263 M Dette 2019 2 047 M Rendement 2019 14,0% PER 2019 4,34x PER 2020 5,00x VE / CA2019 0,41x VE / CA2020 0,42x Capitalisation 1 081 M Graphique G4S PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique G4S PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 190,46 GBp Dernier Cours de Cloture 69,92 GBp Ecart / Objectif Haut 329% Ecart / Objectif Moyen 172% Ecart / Objectif Bas 57,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Ashley Martin Almanza Chief Executive Officer & Executive Director John P. Connolly Non-Executive Chairman Timothy Peter Weller Chief Financial Officer & Executive Director Kin Wah Fok Independent Non-Executive Director Steven Lewis Mogford Senior Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) G4S PLC -62.90% 1 777 CINTAS CORPORATION -33.29% 18 019 TELEPERFORMANCE -17.23% 12 246 EDENRED -21.69% 10 163 INTERTEK GROUP PLC -21.98% 9 470 RENTOKIL INITIAL -15.17% 8 916