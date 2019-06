Galapagos : achèvement de recrutement pour une étude

11/06/2019 | 14:20

Galapagos et Servier indiquent avoir achevé, en avance sur leur calendrier, le recrutement pour leur étude de phase II Roccella évaluant l'efficacité et la sécurité de trois doses quotidiennes de GLPG1972/S201086 chez les patients atteints d'arthrose du genou.



Roccella comprend plus de 850 patients dans douze pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Galapagos est responsable pour cette étude aux Etats-Unis, où plus de 350 patients ont été recrutés, Servier étant en charge de tous les autres pays.



