Galapagos : dossier d'AMM pour filgotinib validé par l'EMA

Données financières (EUR) CA 2019 724 M EBIT 2019 267 M Résultat net 2019 277 M Trésorerie 2019 4 715 M Rendement 2019 - PER 2019 70,1x PER 2020 294x VE / CA2019 5,03x VE / CA2020 6,66x Capitalisation 8 355 M

Tendances analyse technique GALAPAGOS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 162,67 € Dernier Cours de Cloture 152,40 € Ecart / Objectif Haut 28,0% Ecart / Objectif Moyen 6,74% Ecart / Objectif Bas -29,1%

Dirigeants Nom Titre Onno van de Stolpe Chief Executive Officer & Executive Director Raj B. Parekh Chairman Bart Filius Chief Operating & Financial Officer Piet Wigerinck Chief Scientific Officer Walid Abi-Saab Chief Medical Officer

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GALAPAGOS 89.18% 9 277 IQVIA HOLDINGS INC 30.97% 29 621 LONZA GROUP 32.98% 25 838 INCYTE CORPORATION 26.77% 17 433 CELLTRION, INC. --.--% 16 107 EXACT SCIENCES CORPORATION 87.26% 15 300