Galenica : Mise à jour relative à la situation du Covid-19

Le Groupe Galenica tiendra son Assemblée générale comme prévu le 19 mai 2020, mais sans la présence sur place des actionnaires, conformément aux mesures de lutte contre le Coronavirus ordonnées par le Conseil fédéral. Comme annoncé, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de CHF 1.80 par action.

Situation du Covid-19

En mars, les pharmacies et les autres sociétés du Groupe ont enregistré des chiffres d'affaires extraordinairement élevés. Les volumes des sociétés de logistique, qui approvisionnent l'ensemble du marché de la santé, ont massivement augmenté, de sorte que les limites de capacité des centres de distribution ont été clairement dépassées certains jours. Depuis début avril, la fréquentation et le chiffre d'affaires dans les pharmacies et par analogie des sociétés de logistique du Groupe ont fortement baissé. En fonction de son intensité et de sa durée, cette situation exceptionnelle pourrait influencer négativement le résultat de l'exercice 2020. Malgré cette incertitude, Galenica maintient pour l'instant la prévision 2020 publiée début mars.

Engagement exceptionnel des collaborateurs - un grand merci!

L'afflux massif de patients et de clients en mars a mis les collaborateurs du Groupe Galenica à l'épreuve, en particulier ceux qui travaillent en première ligne dans les pharmacies et les soins à domicile, ainsi que dans les centres de distribution et la production. Le fonctionnement des entreprises, et donc l'approvisionnement en médicaments de la population suisse, n'a pu être maintenu que grâce à l'engagement exceptionnel de tous les collaborateurs. Nous souhaitons les remercier tout particulièrement pour l'engagement dont ils ont fait preuve.