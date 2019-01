Galenica marque le pas après une croissance molle en 2018

Zurich (awp) - Le distributeur de médicaments et de dispositifs médicaux Galenica essuyait mardi matin les plâtres de ventes décevantes sur l'exercice écoulé. La croissance du chiffre d'affaires s'est affaissée en dessous de 1%. Le groupe bernois a parallèlement dévoilé un plan de succession à la tête du conseil d'administration. Le président Jörg Kneubühler, qui avait notamment piloté l'introduction en Bourse en 2017, cèdera son fauteuil à Daniela Bosshardt-Hengartner, déjà membre de l'organe de surveillance.

A 09h31, la nominative Galenica abandonnait 1,1% à 46,96 francs suisses, dans un SPI en recul marginal de 0,07%.

Baader Helvea attribue la légère déception sur le front des recettes à un segment "Services" présentant les marges les plus modestes au sein du groupe. L'incident ne menace subséquemment pas la rentabilité de l'entreprise. La "vache à liquidités" de Galenica - soit les segment "Health and Beauty" en revanche a généré des revenus inescomptés, poursuit le courtier genevois, qui campe sur une recommandation "hold" et sur un objectif de cours de 45 francs suisses.

Le chiffre d'affaires s'inscrit certes en deçà des attentes du marché, mais dans le cadre des perspectives brossées en décembre par la direction, nuance également UBS. La perspective d'une stabilisation de la rentabilité opérationnelle et de la rémunération des actionnaires devrait selon la banque aux trois clés avoir un effet contagieux sur l'évolution du cours, attendu à 54,50 francs suisses d'ici douze mois. La recommandation "neutral" demeure de mise.

Dans l'attente de la présentation mi-mars des résultats détaillés, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) préfère aussi demeurer neutre sur le titre. A l'inverse de la performance commerciale, le départ annoncé du président surprend l'établissement cantonal.

jh/al