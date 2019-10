Marc Werner nommé à la tête de Galenica

Zurich (awp) - Le groupe de santé Galenica sera dirigée par Marc Werner à compter du 1er avril 2020. Le nouveau directeur général (CEO) succèdera à Jean-Claude Clémençon, qui part en retraite anticipée, a indiqué jeudi l'entreprise bernoise.

Marc Werner est actuellement responsable de la division opérationnelle ventes et services et membre de la direction de Swisscom. Le nouveau CEO poursuivra la stratégie reposant sur les trois axes de développement stratégiques définis, soit "expansion, innovation et efficience", précise le communiqué. De nationalité suisse et né en 1967, M. Werner "connaît le marché suisse et les différentes cultures qui y cohabitent".

Travaillant depuis 25 ans dans l'entreprise, M. Clémençon occupe le poste de CEO depuis avril 2017, soit depuis l'introduction en Bourse, rappelle le communiqué. "Le conseil d'administration regrette énormément sa décision et le remercie pour son engagement exceptionnel", pouvait-on lire dans le communiqué.

