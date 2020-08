Galenica : Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE Date 4 août 2020 Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO, Groupe Galenica Media Relations: Christina Hertig, Responsable de la Communication, Groupe Galenica Objet Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica Galenica: forte croissance du chiffre d'affaires et résultat solide malgré le COVID-19 Forte croissance du chiffre d'affaires Au premier semestre 2020, le Groupe Galenica a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 1'690.4 mio. L'augmentation de 5.6% a été stimulée en particulier par celle du Domaine d'activités Services (+7.9%), mais celle du Domaine d'activités Retail (+2.9%) et du Domaine d'activités Products & Brands (+1.0%) y ont également contribué de façon positive. Ceci malgré un recul du chiffre d'affaires à la suite du confinement national qui a notamment conduit à une perte du chiffre d'affaires dans les pharmacies de sites hautement fréquentés ainsi qu'à la fermeture temporaire des parfumeries ordonnée par les autorités. A titre comparatif: l'ensemble du marché pharmaceutique suisse a augmenté de 2.9% au premier semestre 2020 (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020). Résultat solide Malgré les dépenses supplémentaires dues au COVID-19, Galenica présente un résultat solide. Avec CHF 82.3 mio., le résultat d'exploitation (EBIT) a pratiquement atteint le niveau de la période de l'année précédente (CHF 82.8 mio.). Sur une base comparable, soit sans les effets des accounting standards IFRS 16 (leasing) et IAS 19 (prévoyance professionnelle), le résultat d'exploitation ajusté s'est amélioré de 3.0% à CHF 83.6 mio. par rapport à la même période de l'année précédente. Influencée par la forte croissance du chiffre d'affaires du Domaine d'activités Services avec des marges inférieures et par les charges du COVID-19, la rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée a légèrement reculé à 4.9% (période de l'année précédente: 5.1%). Le bénéfice net a pu être augmenté de 2.2%, de CHF 64.9 mio. à CHF 66.3 mio. Perspectives prudentes En raison de l'évolution depuis la mi-mai 2020, Galenica part du principe d'une part que la situation dans les sites hautement fréquentés, comme les aéroports et les gares, ne retournera que lentement à la normale, dans les mois qui suivent. D'autre part, Galenica s'attend toujours à une évolution positive dans le Domaine d'activités Services, et les acquisitions récentes dans le Domaine d'activités Products & Brands ainsi que l'expansion planifiée chez Retail soutiendront également les chiffres d'affaires au second semestre. En se reposant sur ces réflexions, Galenica augmente les prévisions du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 de +2% à +5%. Sur la base des résultats du premier semestre ainsi que des charges persistantes du COVID- 19, le Groupe prévoit désormais un résultat d'exploitation ajusté (EBIT, sans effets des normes IFRS 16 et IAS 19), environ au niveau de l'année précédente. En revanche, Galenica confirme la prévision de pouvoir proposer à l'Assemblée générale 2021 un dividende au moins au niveau de l'année précédente. Galenica SA Case postale · Untermattweg 8 · CH-3001 Berne Téléphone +41 58 852 85 17 · Fax +41 58 852 85 58 media@galenica.com · www.galenica.com Galenica - le premier choix pour la santé, la beauté et le bien-être

Datum 4 août 2020 Seite 2/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica Chiffres clés du Groupe Galenica au premier semestre 2020 (en mio. CHF) 1er semestre 1er semestre Variation 2020 2019 Chiffre d'affaires net Segment Health & Beauty 803.4 781.4 2.8% - Retail 747.4 726.1 2.9% - Products & Brands 54.6 54.1 1.0% Segment Services 1'286.7 1'192.4 7.9% Corporate et Eliminations (399.7) (373.4) Groupe Galenica 1'690.4 1'600.4 5.6% EBIT ajusté1) Segment Health & Beauty 61.7 60.3 2.5% Segment Services 22.6 22.6 -0.3% Corporate et Eliminations (0.7) (1.8) Groupe Galenica 83.6 81.1 3.0% Bénéfice net ajusté1) 68.4 65.0 5.3% Hors effets IAS 19 et IFRS 16. Les détails relatifs aux chiffres clés ajustés sont expliqués dans le Rapport semestriel 2020 Groupe Galenica Rétrospective COVID-19 La pandémie de COVID-19 a clairement démontré le rôle déterminant du Groupe Galenica et ses entreprises d'importance systémique pour le marché de la santé suisse et pour l'approvisionnement national de médicaments. En outre, elle a fait avancer l'exploitation des canaux numériques et confirmé le Groupe Galenica dans sa stratégie omni-channel. Chiffres d'affaires supérieurs à la moyenne en mars, entreprises d'importance systémique pour le système de santé suisse Début mars, les points de vente de tous les formats de pharmacies et les boutiques en ligne ont enregistré des ventes bien supérieures à la moyenne et une forte demande de conseils en matière de santé. Les entreprises de logistique Alloga, Galexis et Unione Farmaceutica Distribuzione (UFD) ont géré des volumes sans précédent durant des semaines. Le Groupe Bichsel a considérablement augmenté ses capacités de production interne de solutions de perfusion et de rinçage ainsi que de désinfectant afin de répondre à la demande accrue, notamment de la part des hôpitaux. En raison à ces laboratoires de production interne, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) a classé le Groupe Bichsel dans la catégorie des entreprises d'importance systémique. Dépenses supplémentaires élevées pour la protection des collaborateurs et des clients Parallèlement aux chiffres d'affaires importants, le Groupe Galenica a beaucoup investi dans la protection des collaborateurs et des clients. Pour faire face aux énormes volumes supplémentaires, il a également fallu plus de personnel et des efforts de coordination. En avril, à la suite du confinement national et à cause du fait que de nombreux clients et patients ont effectué des achats pour créer des stocks au mois de mars, les taux de fréquentation et les ventes dans les pharmacies ont rapidement diminué. La situation dans les entreprises de logistique du segment Services est également revenue à la normale. A partir du mois de mai, une normalisation progressive des affaires a été constatée.

Datum 4 août 2020 Seite 3/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica Poursuite de l'extension des activités opérationnelles réussie Malgré les charges supplémentaires dues à la pandémie de Corona, les activités opérationnelles ont continué à être développées avec succès. Ainsi, la pharmacie par correspondance pilote de Coop Vitality a été lancée, les boutiques en ligne des pharmacies ont continué à être développées et ont été complétées par un service de livraison à domicile. En parallèle, le réseau de pharmacies a été renforcé avec six nouveaux sites. Verfora, à son tour, s'est renforcée durant la période sous revue par le biais de nouveaux partenariats de distribution avec Angelini Pharma pour les marques Bucco Tantum® et Thermacare® ainsi que par le biais de l'institut Allergosan pour Omni-Biotic®. Enfin, avec la reprise du Groupe Hedoga, Verfora a pu s'assurer les droits de marques fortes et d'autorisations à potentiel qui complètent idéalement son portefeuille actuel. Forte croissance du chiffre d'affaires Au premier semestre 2020, le Groupe Galenica a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 1'690.4 mio. L'augmentation de 5.6% a été stimulée en particulier par celle du Domaine d'activités Services (+7.9%), mais celle du Domaine d'activités Retail (+2.9%) et du Domaine d'activités Products & Brands (+1.0%) y ont également contribué de façon positive. Ceci malgré un recul du chiffre d'affaires à la suite du confinement national qui a notamment conduit à une perte du chiffre d'affaires dans les pharmacies de sites hautement fréquentés ainsi qu'à la fermeture temporaire des parfumeries ordonnée par les autorités. A titre comparatif: l'ensemble du marché pharmaceutique suisse a augmenté de 2.9% au premier semestre 2020 (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020). Résultat solide Malgré les dépenses supplémentaires dues au COVID-19, Galenica présente un résultat solide. Avec CHF 82.3 mio., le résultat d'exploitation (EBIT) a pratiquement atteint le niveau de la période de l'année précédente (CHF 82.8 mio.). Sur une base comparable, soit sans les effets des accounting standards IFRS 16 (leasing) et IAS 19 (prévoyance professionnelle), le résultat d'exploitation ajusté s'est amélioré de 3.0% à CHF 83.6 mio. par rapport à la même période de l'année précédente. Influencée par la forte croissance du chiffre d'affaires du Domaine d'activités Services avec des marges inférieures et par les charges du COVID-19, la rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée a légèrement reculé à 4.9% (période de l'année précédente: 5.1%). Durant le premier semestre 2020, le bénéfice net a pu être augmenté de 2.2% de CHF 64.9 mio. à CHF 66.3 mio. Le bénéfice net ajusté, sans les effets des accounting standards IFRS 16 (leasing) et IAS 19 (prévoyance professionnelle), a progressé de 5.3%, de CHF 65.0 mio. à CHF 68.4 mio. Durant la période sous revue, les investissements ont atteint CHF 26.7 mio. (période de l'année précédente: CHF 24.7 mio.) et ont surtout été engagés dans l'introduction du nouveau système ERP chez Alloga et Galexis ainsi que dans la rénovation et la modernisation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens. En raison du COVID-19, certains projets ont pris du retard, ce qui entraînera des reports d'investissements. Bilan solide inchangé Le bilan du Groupe Galenica reste inchangé et très solide. A la fin juin 2020, l'endettement net ajusté, donc sans les engagements de leasing, a pu être réduit d'environ CHF 10 mio. par rapport au 30 juin 2019 et s'élevait à fin juin 2020 à CHF 406.2 mio., ce qui correspond à 1.9x l'EBITDA ajusté (30 juin 2019: 2.0x) Perspectives prudentes En raison de l'évolution depuis la mi-mai 2020, Galenica part du principe d'une part que la situation dans les sites hautement fréquentés comme les aéroports et les gares ne retournera que lentement à la normale dans les mois qui suivent. D'autre part, Galenica s'attend toujours à une évolution positive dans le Domaine d'activités Services et les acquisitions récentes dans le Domaine d'activités Products & Brands ainsi que l'l'expansion planifiée chez Retail soutiendront également les chiffres d'affaires au

Datum 4 août 2020 Seite 4/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica second semestre. En se reposant sur ces réflexions, Galenica augmente les prévisions du chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 de +2% à +5% (jusqu'ici +1% à +3%). Sur la base des résultats du premier semestre ainsi que les charges persistantes du COVID-19, le Groupe prévoit nouvellement un résultat d'exploitation ajusté (EBIT, sans effets des normes IFRS 16 et IAS 19), environ au niveau de l'année précédente (jusqu'ici +3% à +6%). En revanche, Galenica confirme la prévision de pouvoir proposer à l'Assemblée générale 2021 un dividende au moins au niveau de l'année précédente. Segment Health & Beauty Au premier semestre 2020, le segment Health & Beauty a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 803.4 mio. (+2.8%); CHF 747.4 mio. sont à attribuer au Domaine d'activités Retail et CHF 54.6 mio. au Domaine d'activités Products & Brands. Malgré les effets négatifs dus au COVID-19, le Segment Health & Beauty a pu augmenter le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté, soit sans l'impact du lease accounting standard IFRS 16, de 2.5% à CHF 61.7 mio., et maintenir la rentabilité du chiffre d'affaires (ROS) ajustée à 7.7%. Ce résultat a été atteint en particulier grâce aux activités d'expansion réjouissantes, tant au sein du Domaine d'activités Retail qu'à celui de Products & Brands. L'EBIT a été affecté en particulier par la diminution du chiffre d'affaires des pharmacies de sites hautement fréquentés et des produits cosmétiques, ainsi que par la fermeture temporaire des parfumeries ordonnée par les autorités. En parallèle, des frais supplémentaires ont été imputés aux pharmacies, par exemple pour les mesures de protection des collaborateurs et des clients ainsi que pour le maintien de la bonne marche des affaires. Les investissements dans le segment Health & Beauty ont atteint CHF 11.1 mio. (premier semestre 2019: CHF 8.6 mio.). Ils ont été légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente en raison des investissements dans le remplacement des systèmes ERP. Retail Au premier semestre 2020, le Domaine d'activités Retail a augmenté le chiffre d'affaires net de 2.9% à CHF 747.4 mio. (sans Coop Vitality). L'évolution positive du chiffre d'affaires tient principalement à l'acquisition du Groupe Bichsel au 1er mai 2019 ainsi qu'au développement du réseau de pharmacies. L'expansion, le Groupe Bichsel inclu, a participé à hauteur de 4.3% au développement du chiffre d'affaires. La croissance organique, sans les effets de l'expansion, affiche -1.4%. Sans l'impact des baisses de prix des médicaments ordonnées par les autorités de -1.9%, la croissance organique aurait atteint +0.5%. En outre, le développement du chiffre d'affaires du premier semestre 2020 a été impacté par un effet extraordinaire. Dans le cadre d'une optimisation de processus, diverses transactions de marchandises internes au Groupe ont été suspendues début 2020, ce qui a affecté le chiffre d'affaires Retail de 1.3% comparé à la même période l'année précédente. Sans les baisses de prix et sans cet effet extraordinaire, la croissance organique se serait élevée à un taux réjouissant de 1.8%. Enfin, la substitution par les génériques, activement soutenue par Galenica, a également eu un impact modérateur sur le chiffre d'affaires en raison des prix plus bas des médicaments. Le taux de substitution par les génériques a pu être augmenté de 70% à 72%. Bien que les pharmacies Amavita et Sun Store aient réalisé des chiffres d'affaires supplémentaires massifs en mars, les pertes sur les chiffres d'affaires des mois suivants, dues aux mesures liées au COVID-19, étaient néanmoins supérieures, de sorte que le COVID-19 a affecté la croissance du chiffre d'affaires de -1% estimé au total. Les raisons étaient le confinement national avec la fermeture temporaire des parfumeries ordonnée par les autorités et la chute de la fréquentation des clients, en particulier dans les pharmacies des centres commerciaux, des gares et des aéroports. Etant donné

Datum 4 août 2020 Seite 5/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica que beaucoup de cabinets médicaux ont travaillé à un taux réduit durant des semaines, les pharmacies ont aussi remis moins de médicaments soumis à ordonnance. Par ailleurs, le quasi triplement du chiffre d'affaires des boutiques en ligne d'Amavita et de Sun Store et la croissance réjouissante de la pharmacie spécialisé Mediservice de +3.2% ont plus que compensé ce recul du chiffre d'affaires. A titre de comparaison, le chiffre d'affaires des médicaments (produits soumis à ordonnance (Rx) et OTC) sur le marché suisse des pharmacies a affiché à la même période une croissance de 2.8% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020) et le développement du chiffre d'affaires des autres produits (non-médicaments) pour la même période s'élève à +0.8% (IQVIA, Personal Care, Patient Care et Nutrition, premier semestre 2020). A la fin juin 2020, le nombre de pharmacies propres rassemblait au total 358 sites (+2 net par rapport fin 2019). Six nouvelles pharmacies se sont ajoutées au total, dont cinq acquisitions et une ouverture. Dans le cadre de l'optimisation continue du réseau de pharmacies il y a eu également quatre restructurations pendant la période sous revue. Le nombre de pharmacies partenaires se montait à fin juin 2020 à 156 (-1 par rapport à fin 2019). Impulsion pour le concept omni-channel Durant la pandémie, grâce à la bonne connexion des pharmacies locales combinée aux offres en ligne et de soins à domicile ainsi qu'au service de livraison à domicile, l'approvisionnement des clients autant dans les pharmacies que sur les boutiques en ligne a pu être assuré. Ainsi, le monde en ligne a été connecté encore davantage avec le monde hors ligne, notamment en combinant le service de livraison à domicile avec l'offre «Click & Collect». Cette offre a été très appréciée, en particulier par les clients des groupes à risque du COVID-19. La pharmacie spécialisée Mediservice a connu à son tour une demande renforcée de ses prestations de service dans le cadre du COVID-19. Bien que le nombre de visites a dû être considérablement réduit, les instructions thérapeutiques et les clarifications ont été effectuées avec succès par vidéo grâce à la longue expérience du personnel soignant professionnel. Products & Brands Le Domaine d'activités Products & Brands, qui comprend essentiellement les activités commerciales de Verfora, a enregistré avec +1.0% une légère croissance du chiffre d'affaires net à CHF 54.6 mio. Le développement du chiffre d'affaires a été stimulé en particulier par les exportations. Dans l'environnement complexe du COVID-19, le chiffre d'affaires sur le marché suisse a reculé de 2.6% à CHF 41.3 mio. En comparaison, le marché Consumer Healthcare suisse s'est développé dans la même période de +3.9% (IQVIA, marché Consumer Health suisse, premier semestre 2020). Les chiffres d'affaires en Suisse ont été positivement soutenus par les activités d'expansion, qui ont contribué au développement du chiffre d'affaires avec 2.6%, dont en particulier le lancement réussi de la reprise de la distribution de la marque Omni-Biotic® de l'institut Allergosan. En mars 2020, en raison du COVID-19, la demande pour certains produits a fait un bond spectaculaire presque du jour au lendemain, en particulier pour les produits désinfectants de Septo Clean®. Algifor® a également connu un bond en termes de ventes au début, mais la demande a toutefois baissé fortement au deuxième trimestre 2020. Dans l'ensemble cependant, les chiffres d'affaires de Verfora ont été influencés négativement par le COVID-19. Ainsi, les différents produits cosmétiques en particulier ont souffert du confinement. Mais également des produits tels qu'Itinerol® et Anti-Brumm®, qui sont typiquement présents dans une pharmacie de voyage, ont été moins achetés. Les ventes de produits comme Perskindol® ont également été influencés négativement par la baisse de fréquentation dans les pharmacies.

Datum 4 août 2020 Seite 6/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica Les chiffres d'affaires de l'exportation se montent à CHF 13.3 mio., +14.0% de plus qu'au premier semestre 2019, stimulés en particulier par les achats de stock de Perskidol®, qui ont été effectués en vue de l'introduction de la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux dans l'UE. Forte activité d'expansion Début 2020, Verfora a repris la distribution de la marque Bucco Tantum® de la société pharmaceutique italienne Angelini Pharma. Le Domaine d'activités Products & Brands a ainsi renforcé sa présence dans le segment des produits contre les refroidissements. Au 1er juillet 2020, Verfora a repris en plus la distribution de la célèbre marque Thermacare® en Suisse et au Liechtenstein. En outre, grâce au nouveau partenariat avec l'institut autrichien Allergosan et ses excellents produits probiotiques et prébiotiques sous la marque Omni-Biotic®, Verfora a pu combler un manque important dans son portefeuille et entrer dans un segment de marché qui connaît actuellement la plus forte croissance sur le marché Consumer Healthcare. Au 1er juillet 2020, Galenica a repris le Groupe Hedoga avec ses marques renommées Osa®, Osanit® et Carmol®. Verfora s'assure ainsi les droits de marques fortes et d'autorisations à potentiel qui complètent idéalement son portefeuille actuel. En outre, les activités d'export de Verfora seront renforcées sur des marchés sélectionnés, en particulier en Europe. Segment Services Au premier semestre 2020, le segment Services a réalisé un chiffre d'affaires net de CHF 1'286.7 mio. ce qui représente une forte croissance de 7.9% par rapport à la période de l'année précédente. Services a ainsi largement dépassé l'évolution du marché qui est à 2.9% (IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020). En mars 2020, le COVID-19 a entraîné une demande extrêmement élevée de médicaments, qui s'est affaiblie par la suite. Au total, les ventes supplémentaires ont contribué avec 3% estimé à l'augmentation du chiffre d'affaires. Dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur l'intégrité et la transparence des produits thérapeutiques (OITPTh), les accords avec les fournisseurs et les modèles de facturation ont été adaptés aux nouvelles obligations de transparence, ce qui a augmenté le chiffre d'affaires dans le segment Services de 1.9%. Même sans cet effet technique extraordinaire, le Domaine d'activités Services affiche une forte croissance de 6.0%. Cet effet extraordinaire n'a pas d'influence sur le chiffre d'affaires consolidé et l'EBIT du Groupe. Avec 1.8%, les baisses de prix ordonnées par la Confédération ont continué d'influencer négativement l'évolution du chiffre d'affaires. Sans ces effets, le chiffre d'affaire net aurait même augmenté d'environ 9.7%. Au premier semestre 2020, en raison du COVID-19, de nombreuses opérations et procédures dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées qui n'étaient pas immédiatement nécessaires ont été reportées. Contrairement aux années précédentes, les hôpitaux (+3.5%, IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020) et les cabinets médicaux (+2.1%, IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020) n'ont pas connu une évolution supérieure à celle du marché par la suite (+2.9%, IQVIA, marché pharmaceutique suisse, premier semestre 2020). Le résultat d'exploitation (EBIT) ajusté, donc sans l'impact du lease accounting standard IFRS 16, de CHF 22.6 mio., est resté au même niveau que l'année précédente. Malgré l'effet positif sur le chiffre d'affaires, le COVID-19 a provoqué des coûts supplémentaires substantiels, tels que les mesures de protection pour les collaborateurs et les ressources supplémentaires en personnel, avec des effets négatifs sur l'EBIT. En outre, en raison des risques continuellement accrus en lien avec la cybercriminalité, des mesures supplémentaires de protection de l'infrastructure informatique et des réseaux ont été mises en œuvre. Enfin, l'EBIT a également été affecté au premier semestre 2020 par

Datum 4 août 2020 Seite 7/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica les travaux de construction du centre de distribution de Lausanne-Ecublens débutés en automne 2019. La rentabilité du chiffre d'affaires ajusté (ROS) a légèrement reculée de 1.9% à 1.8%. Alors que, en particulier, le chiffre d'affaires avec les médecins a pu être développé de façon dynamique et que des parts de marché ont pu être gagné auprès des médecins spécialistes, cela s'est fait en grande partie sur des médicaments onéreux aux marges faibles. Au premier semestre 2020, les investissements se sont élevés à CHF 15.8 mio. (premier semestre 2019: CHF 16.3 mio.). Ils ont surtout été engagés dans le nouveau logiciel ERP (Enterprise Resource Planning), qui sera intégré en plusieurs étapes chez Alloga et Galexis, et dans les travaux de modernisation et de rénovation du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens. En raison du COVID-19, certains projets ont pris du retard, ce qui entraînera des reports d'investissements et des frais. Approvisionnement assuré durant la pandémie malgré des volumes records Certains jours en mars, le volume chez Galexis était 60% plus élevé que l'année précédente - des chiffres sans précédent. Afin de gérer au mieux ces pics de volumes et d'assurer l'approvisionnement de la population en médicaments, les activités du centre de distribution de Lausanne-Ecublens ont été temporairement augmentées à nouveau, bien que les travaux de rénovation et de modernisation aient déjà commencé. La solution logistique nationale «E-Box» d'UFD a enregistré un volume nettement supérieur à celui de la même période l'année précédente en raison du nombre élevé de commandes passées dans les boutiques en ligne du Groupe Galenica. La solution logicielle «Quatron» aussi, en 2019 qui permet une conception rapide de boutiques en ligne individuelles pour les pharmaciens indépendants, a fait l'objet d'une demande importante au premier semestre 2020. Perspectives pour le second semestre 2020 Elargir la présence numérique sur le marché La pandémie de Corona a fait avancer l'exploitation des canaux numériques et a confirmés Galenica dans sa stratégie omni-channel. Les canaux numériques et leur interconnexion vont être développés de manière ciblée et la présence numérique sur le marché va être élargie en conséquence. Après un premier pilote avec Coop Vitality au printemps 2020, le lancement à large échelle de la nouvelle pharmacie par correspondance est aussi prévu pour Amavita au second semestre. Celle-ci permet aux pharmacies d'envoyer également des médicaments soumis à ordonnance au domicile des clients. En outre, les efforts continuent à être axés sur l'expansion et le développement du réseau de pharmacies. Ainsi, au 1er juillet 2020, trois nouvelles pharmacies ont été intégrées, dont la célèbre pharmacie Adler de Winterthour, qui exploite avec succès sa propre boutique en ligne et dispose d'une autorisation de vente par correspondance Au second semestre, Verfora se concentrera sur l'intégration des nouveaux produits de distribution et en particuliers du Groupe Hedoga. Par ailleurs, Vita-Merfen®, la pommade célèbre et réputée pour la désinfection et la cicatrisation des plaies reviendra sur le marché. D'ici la fin de l'année, Alloga se concentrera sur la poursuite de l'implémentation de l'ERP ainsi que sur la prolongation de partenariats existants et l'acquisition de nouveaux clients. Sur la base des expériences d'Alloga, le nouvel ERP sera également implémenté chez Galexis. En parallèle, les travaux du centre de distribution de Galexis à Lausanne-Ecublens seront poursuivis et

Datum 4 août 2020 Seite 8/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica les capacités dans le centre de distribution de Niederbipp seront augmentées en vue de l'augmentation continue des volumes de commandes en ligne. Vous trouverez de plus amples informations dans le rapport semestriel 2020 du Groupe Galenica. La version PDF est disponible sur le site Internet de Galenica: Lien vers le Rapport semestriel 2020 Succession du Responsable Domaine d'activités Services Dans le cadre de la succession du Responsable du Domaine d'activités Services, le Conseil d'administration du Groupe Galenica a désigné Andreas Koch Responsable du Domaine d'activités Services et membre de la Direction générale. Andreas Koch prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2020 tout en gardant la direction de Galexis. Christoph Amstutz (1963), Responsable du Domaine d'activités Services depuis 2015 et membre de la Direction générale depuis 2017, a décidé, après 14 années passées au sein de l'entreprise, de se retirer progressivement des affaires opérationnelles et, à l'avenir, de s'engager davantage dans des activités en dehors du Groupe Galenica également. De ce fait, il quittera ses fonctions de Responsable du Domaine d'activités Services, ainsi que la Direction générale du Groupe fin août 2020. Il soutiendra Andreas Koch dans l'intégration de ses nouvelles tâches jusqu'à fin 2020, et continuera à se charger de mandats ponctuels pour Galenica jusqu'à sa retraite anticipée fin 2021. Le Conseil d'administration remercie d'ores et déjà Christoph Amstutz pour son engagement pendant toutes ces années et lui souhaite plein de succès et de satisfaction dans ses activités futures. Andreas Koch (1971) a fait des études en gestion d'entreprise à l'université de Mannheim et a suivi une formation continue en Executive Development à l'IMD à Lausanne. De 2000 à 2009, il a assumé des fonctions consultatives et dirigeantes dans le domaine du supply chain management auprès de différentes entreprises. En 2009, il a rejoint le Groupe Galenica et a dirigé, en tant que membre du Comité de Direction, le supply chain management de Galexis. A partir de 2011, il occupe en plus cette même fonction pour Alloga. En 2015, il reprend la direction d'Alloga et, depuis 2019, il est Responsable de Galexis. Andreas Koch est un spécialiste en logistique éprouvé avec des années d'expérience dans les domaines pre-wholesale et wholesale et possède des connaissances approfondies du marché de la santé suisse. Grâce à sa personnalité de dirigeant axée sur la recherche de solutions et le travail en équipe, il a démontré, à travers tous les domaines dont il était responsable, sa capacité de diriger avec succès des projets hautement complexes et dans les situations les plus difficiles. Les défis récents du COVID-19 en sont un exemple. Avec son savoir-faire chevronné, complété par sa grande affinité pour les changements technologiques et numériques, Andreas Koch continuera avec son équipe à développer le Domaine d'activités Services conformément aux priorités stratégiques du Groupe.

Datum 4 août 2020 Seite 9/9 Thema Résultats semestriels 2020 du Groupe Galenica Conférence téléphonique et webdiffusion Galenica tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion aujourd'hui, le mardi 4 août 2020 à 14h00 (heure d'Europe centrale). Vous pouvez accéder à la webdiffusion directement via ce lienou via le site Internet de l'entreprise www.galenica.com, rubrique «Investisseurs». Le numéro et le mot de passe pour une participation active à la conférence téléphonique (langue de la conférence: anglais) peuvent être obtenus via ce lien. La webdiffusion sera disponible sur le site Internet www.galenica.com, sous la rubrique «Investisseurs», à partir du 4 août 2020 pour une période de trois mois. Pour tout renseignement complémentaire: Christina Hertig, Responsable Communication Felix Burkhard, CFO Tél. +41 58 852 85 17 Tél. +41 58 852 85 29 E-mail: media@galenica.com E-mail: investors@galenica.com Galenica est le prestataire de soins de santé entièrement intégré leader en Suisse. Avec plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines pre- wholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36'067'446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com .